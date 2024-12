Nicola Porcella y Wendy Guevara podrían formar parte de la GRAN FINAL de Las Estrellas Bailan en Hoy

Wendy Guevara y Nicola Porcella podrían sorprender en la final de Las Estrellas Bailan en Hoy. (Instagram)

Nicola Porcella se colocó en el centro de la atención a lo largo de la transmisión de Soltero Cotizado, reality show que permitió conocer aspectos más personales sobre el conductor peruano.

Debido a que uno de los objetivos del programa era que Porcella se relacionara con diferentes mujeres, desde los primeros capítulos surgieron rumores sobre su vida sentimental; entre ellos, la posibilidad de que tuviera una relación con Bárbara Islas.

De igual forma, en distintos medios se comenzó a afirmar que el programa tenía bajo rating, declaraciones que recientemente fueron desmentidas por Nicola Porcella, quien también habló de una posible participación con Wendy Guevara en la final de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Nicola Porcella enfrenta bajo rating en su debut de reality en Televisa.

“Si hablan mal que no hablen. De verdad que no se sabe sobre el tema de ratings. Yo sé que tengo mucha gente también en contra, que me gané mucha gente porque defendí cosas que tenía que defender en ese momento”, mencionó.

Y agregó: “Yo sigo contento, cada proyecto a mí me enseña, cada proyecto me deja. Yo sigo trabajando, como siempre lo he dicho, yo soy agradecido, sin esos proyectos uno no aprende, acá estamos para aprender, seguir creciendo y convertirme en un gran artista. Me falta mucho, tengo que seguir construyendo”, puntualizó.

Wendy Guevara podría debutar con Nicola Porcella en Las Estrellas Bailan en Hoy

Después de que el conductor reflexionó sobre su carrera y los proyectos que ha realizado en México, fue cuestionado sobre la posibilidad de incursionar en la música, a lo que respondió entre risas que es pésimo.

Sin embargo, abrió la posibilidad de llegar a la pista de Las Estrellas Bailan en Hoy con su excompañera de La Casa de los Famosos México.

“Estamos viendo si hacen una demostración Wendy y Nicola para la final de LEBEH”, compartió Andrea Rodríguez, productora de Hoy, quien acompañó al peruano a lo largo de su encuentro con la prensa.

Nicola Porcella y Wendy Guevara hicieron baile viral. IG

Por su parte, Nicola compartió la admiración que siente por los actuales concursantes de la competencia de baile, y agradecio no haber sido parte de la temporada.

“Cuando me dicen, Nicola vas a bailar. Imagínate estos chicos lo que bailan, ha sido para mí una locura verlos bailar. Yo decía felizmente nunca entré esta temporada porque me iba primero”, puntualizó.

Debido a que en los últimos meses ha participado en diversos proyectos, terminó su encuentro con diferentes medios asegurando que si su hijo decide ser parte del entretenimiento, lo apoyará completamente.