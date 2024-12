Productora de Endemol asegura que Adrián Marcelo fue provocado dentro de LCDLFMX

Productora de Endemol habló sobre la participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

A más de dos meses de que terminó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, el polémico Adrián Marcelo volvió a ser parte de la conversación después de que Kiren Miret habló sobre su participación y las razones que lo llevaron a abandonar el reality show a mitad de la competencia.

Al igual que Rosa María Noguerón, la productora de Endemol confesó que las acciones de Adrián Marcelo fueron una reacción a los ataques que recibió por parte de otros participantes, pues aseguró que el intercambió de agresiones surgió por parte de ambas partes.

Rosa María Noguerón. (Instagram)

En una plática para el canal de YouTube BLUA Media, Kiren Miret abordó la polémica que surgió sobre el exconductor regiomontano y aseguró que la producción estuvo al tanto de todas las provocaciones que surgieron dentro de la casa.

Productora de Endemol asegura que hubo provocaciones por ambas partes dentro de LCDLFMX

“Endemol Shine Boomdog, es el dueño del formato. Nosotros ponemos toda la infraestuctura, los foros, la casa, los directores de arte, los productores, los camarógrafos, todas las herramientas para ser utiles”, dijo sobre la participación de Endemol en el reality show.

Por otra parte, aclaró que no intervienen en lo que hacen o dejan de hacer los participantes de ‘La Casa’, pero reconoce que se mantienen en estrecho contacto con la producción de Televisa.

“Nosotros ponemos detonantes, que puede que detonen o puede que no detonen. Puede que detonen en una dirección, o puede que detonen en otra dirección, o puede que no detone nada y la bomba no estalló. Nosotros no intervenimos, nosotros no hablamos con ellos”, detalló.

Adrián Marcelo fue parte de ‘La Casa de los Famosos México 2′. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Asimismo, descartó completamente que dentro del programa haya existido algún tipo de violencia, pues aseguró que las provocaciones surgieron de ambas partes, por lo tanto la responsabilidad de lo que hacen y dicen es de cada uno de los participantes.

“Nosotros somos sumamente cautelosos en el sentido de que escuchamos y vemos todo lo que está pasando ahí. En ese sentido nosotros fuimos muy observadores de cada una de las situaciones donde hubo provocaciones no unilaterales, hubo provocaciones en muchos lados y en muchos sentidos. No hay que perder eso de vista”, expresó.

Y agregó: “Yo soy mujer, y yo defenderé a las mujeres sobre todas las cosas, pero en este programa cada quien. Este formato de realidad es un reality show, cada participante sabe que entra y se hace responsable de sus dichos, de sus palabras, y de sus hechos. Cada quien cuando entró ahí supo lo que dijo, supo lo que hizo”.

Adrián Marcelo y Gala Montes. (ViX)

Finalmente, sobre la polémica que surgió sobre Adrián Marcelo y Gala Montes, por la que gran parte del público aseguró que se había cometido violencia de género, menciono:

“En algún momento Adrián Marcelo decidió dejar la casa, porque la situación ya no era cómoda para él y para algunos de los otros participantes. Así como uno provocó, el otro provocó de regreso. Aquí hubo provocaciones indistintas en muchos sentidos”, puntualizó.