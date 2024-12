Briggitte Bozzo comparte la razón por la que la canción de Gomita tuvo más éxito que la de Gala Montes

La actriz venezolana aseguró que el éxito de la canción de Gomita es porque habla de La Casa de los Famosos México Crédito: IG/briggi_bozzo,gomitaoficial123-galamontes

Después de meses de espera, la noche del 7 de diciembre se realizó el estreno de la puesta en escena de La Señora Presidenta en el Teatro de México ubicado en la capital del país.

Arath de la Torre, Briggitte Bozzo y Mario Bezares desfilaron por la alfombra roja y fueron cuestionados en más de una ocasión sobre la participación de Karime Pindter y Gala Montes, quienes decidieron salir del proyecto porque sus tiempos no cuadraban.

La salida de dos de las integrantes de ‘Las Chicas Superponedoras’ ocasionó rumores de un posible distanciamiento entre el querido ‘Team Mar’ de La Casa de los Famosos México, sin embargo, en el estreno de la obra descartaron completamente la posibilidad.

“Gala y Karime son unas chicas muy exitosas, cada una tiene un sueño por cumplir”, expresó Briggitte Bozzo.

Por su parte, Arath de la Torre agregó: “Hemos apostado Mario, Briggitte y yo por hacer teatro, así lo decidimos, así se acomodaron las agendas para que saliera. Cada quien tiene el derecho de escoger lo que quiera, eso es lo bonito de nosotros, todos estamos contentos haciendo lo que nos gusta y más queremos”.

(Captura de pantalla)

Briggitte Bozzo asegura que la canción de Gomita tiene exito por La Casa de los Famosos México

Además de la relación entre los integrantes del ‘Team Mar’, otro de los temas con los que fue cuestionada la actriz venezolana fue sobre la canción de Araceli Ordaz, conocida como ‘Gomita’.

Debido a que en días anteriores la creadora de contenido estrenó el sencillo Puro Team Gomita, distintos medios de comunicación se acercaron a Briggitte para conocer su opinión al respecto, pues la canción cuenta con mayor número de oyentes en YouTube que la de Gala Montes.

“Llama la atención, yo creo que porque se habló de La Casa de los Famosos. ¿Cómo no iba a haber vistas? Si salimos ahí todos nosotros”, expresó sobre el éxito del sencillo que se observa en la plataforma de videos

Asimismo, dejó claro que no existe un punto de comparación entre la cantante de Tacara y Gomita: “No hay comparación ninguna, nada. Gala es una diosa al lado de Gomita”, puntualizó.

Gala Montes prefiere estar enfocada en las cosas buenas. Crédito: IG/galamontes IG/gomitaoficial123

Cabe recordar que desde que se estrenó la canción de Gomita han sido varios los exparticipantes de LCDLFMX quienes se han pronunciado al respecto, sin embargo, Araceli Ordaz no ha dado declaraciones sobre lo ocurrido, pues además de la actriz venezolana, Gala Montes también reaccionó con un contundente mensaje.

“Sin creatividad. Obviamante, no lo he visto, ni lo veré. Puede tener muchas views, yo también si me soltara a hablar pura mie*** de todo el mundo. Es el camino fácil y, como no nos gusta el camino fácil, ni nos interesa”, puntualizó Montes.