“Todo cambió”; querida actriz de ‘Amy la niña de la mochila azul’ y ‘Cómplices al rescate’ revela que está embarazada

(Instagram)

Un periodo muy querido para mexicanos que forman parte de las generaciones de los noventa y principios del 2000 es aquel donde existía Televisa Niños, el cual era un segmento de la famosa cadena y que contaba con telenovelas y otras producciones especiales para los menores.

Es de ahí donde celebridades como Belinda, Danna Paola o Alejandro Speitzer iniciaron sus carreras artísticas y gestaron sus primeros fans, quienes en aquel entonces eran también unos niños. Debido a esto, ahora que una reconocida actriz que salió en telenovelas como Cómplices al rescate, María Belén y Amy la niña de la mochila azul reveló que está embarazada, causó una enorme reacción de sorpresa entre el público que creció con ella.

¿Quién es la actriz y cómo lo anunció?

Se trata de Geraldine Galván, quien actualmente también es conocida por aparecer en telenovelas como Vencer el miedo o Cuando me enamoro, la que reveló a través de su cuenta de Instagram el nuevo periodo que está viviendo en su vida.

(Instagram)

Fue a través de un conmovedor video donde la famosa se mostró en una enorme zona arbolada y presumió en todo su esplendor su baby bump.

“Toda la vida he sentido una gratitud inmensa al despertar, tener un día más de vida, tener muchas bendiciones día con día, pero desde hace unos meses todo cambió. Llegó a mí la noticia más hermosa que alguien pueda recibir, desde ese momento, el cuerpo se llenó de paz, temor, felicidad. Les juro que las palabras no alcanzan para describir esto que siento, es algo inexplicable que no sólo se siente en el corazón, va mucho más allá de cualquier sentimiento o palabra”, comenzó a decir y añadió:

“Ahora mi cuerpo tiene dos corazones latiendo al mismo tiempo y después de algunos meses estoy feliz de poderles compartir esta nueva etapa de mi vida”.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al respecto y varios de ellos se mostraron muy entusiasmados por la próxima llegada del bebé. Estos son algunos de los comentarios que aparecieron:

“Mi amor, muchas felicidades”.

“Ay qué emoción, felicidades, princesa, qué hermosa bendición”.

“La más feliz y ansiosa por saber lo que se siente ser tía. Ya quiero cargar al bebé porque ya lo amo con todo mi ser. Qué hermoso vivir todo esto a tu lado hermana y saber que ahora podré compartir contigo pláticas de maternidad. Les amo con todo mi ser, serás una gran mamá”.