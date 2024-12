Dura respuesta de Ricardo Salinas a Claudia Sheinbaum: “Hace pensar qué clase de ser humano es”

(Juan Vargas)

El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, dio una dura respuesta a los cometarios de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo dijo que aún tenía que pagar sus impuestos e hizo señalamientos de la baja en las acciones de una de sus compañías.

En la Cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se realizó esta semana en Buenos Aires, Argentina, el magnate criticó que Sheinbaum Pardo se refierera a él de forma despectiva, puntualizando que esto “hace pensar en qué clase de ser humano es” la mandataria.

“Decirme evasor y que hay que acabar conmigo y luego reírse de que las acciones bajaron de precio, hace pensar en qué clase de ser humano es”, dijo.

Sobre la caída de las acciones, el empresario aseguró que los pequeños inversionistas serán los más perjudicados y aclarando que dichas acciones son de su propiedad y no tenía previsto venderlas.

“Ahora, es particularmente irónico, que la caída en los precios no me afecta a mí porque yo no estoy vendiendo acciones. Son mi propiedad y no las pensaba vender. ¿A quién sí afecta? A los inversionistas minoritarios que tenían el 5% de la compañía. Van a recibir 70% menos de lo que iban a recibir antes. En lugar de honrar a quien crea riqueza, trabaja y a quien paga muchísimos impuestos, tenemos este tipo de ataques”, destacó.

A esto se suma que tanto en la cumbre como en su cuenta de X, antes Twitter, Salinas Pliego hizo un llamado a los empresarios mexicanos a actuar ante la situación económica del país, aseverando que “no se vale hacer como que no pasa nada y esperar a que pase la tragedia”.

“No vale hacerse el loco y decir: ¿Quién podrá salvarnos?. Todos somos responsables de sacar esto adelante, y mucha gente me dice: “¿Por qué no hay más empresarios como tú, que das la cara?”. La mayor parte de los empresarios están muy ocupados resolviéndole la vida a los clientes, no están haciendo política, no buscan un cago de elección popular y tienen razón.

“Pero yo les diría a todos mis amigos empresarios lo siguiente: si el entorno donde estamos operando se viene abajo, como se está viniendo abajo en mi país, en México, en este momento, si el entorno se viene abajo, nuestro negocio también se van para abajo, entonces es de primero piso de primaria que como empresario, si tienes un seguro contra incendio y nunca se incendia el edificio o si tienes un seguro contra inundaciones y hay pocas inundaciones, ¿Por qué no compras un seguro contra el entorno?”, comentó.

Salinas Pliego hizo un llamado a los empresarios mexicanos a actuar ante la situación económica en México. | X- Ricardo Salinas Pliego

El 6 de diciembre pasado, la presidenta Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la participación de Salinas Pliego en la Cumbre CPAC Argentina, a lo que respondió acusando al empresario de “buscar cobertura” y de incumplir con el pago de impuestos

“Pues ya ni tanto, bajaron un montón las acciones de Elektra. (...) Pues también tiene un estilo y tampoco vamos a estar cayendo ahí en la… Él está buscando cobertura, yo creo, en algunos lugares, porque va a tener que pagar los impuestos que debe; o sea, a lo mejor se tarda la justicia, pero siempre llega.

“Entonces, él, como cualquier ciudadano mexicano o mexicana, tiene que pagar sus impuestos. Entonces, no voy a entrar a ese debate, la verdad. Pero fíjense, no le está ayudando, la verdad, pues vean las acciones, cómo cayeron”, señaló la presidenta en su conferencia mañanera.