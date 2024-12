Acusan a Maryfer Centeno de revictimizar a Melanie Barragán: “Seguramente no era una relación sana”

Maryfer Centeno abordó el caso de Melanie Barragán, joven brutalmente golpeada por su pareja a principios de noviembre. (captura de pantalla, X / YouTube)

Maryfer Centeno salta de una polémica a otra. En medio de reportes sobre la detención del youtuber Mr. Doctor, a quien acusó de amenazas, discriminación y apología del delito, la grafóloga ha sido blanco de críticas por emitir juicios de valor en torno al caso de Melanie Barragán, joven tamaulipeca brutalmente golpeada por su entonces pareja, Christian N., un caso que conmocionó al país.

Centeno, quien durante su proceso legal no ha interrumpido la creación de contenido en plataformas digitales, reaccionó a la detención de Christian. El joven, quien era buscado desde noviembre pasado luego de golpear a su entonces pareja tras asistir a una fiesta de Halloween, fue detenido el 6 de diciembre por efectivos de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León, luego de ser arrestado en una colonia del municipio de Escobedo.

La especialista en lenguaje corporal compartió su punto de vista sobre el caso, el cual describió como el resultado de la normalización de la violencia: “Seguramente lo que vimos era la punta del iceberg, que seguramente empezó con insultos, con malas palabras, etcétera. Creo que no podemos normalizar la violencia en ningún grado, porque es muy grave y acaban en casos como este”.

Y agregó: “¿Recuerdan como Melanie quedó con el ojito mal? Es muy joven, es muy bella, se va a recuperar. Sin embargo, ¿te imaginas las heridas emocionales que te puede generar esto?”

Hasta este punto, las opiniones de Maryfer Centeno eran neutrales; sin embargo, de acuerdo con usuarios de X, antes Twitter, la grafóloga no puede evitar emitir juicios de valor que incurren en la revictimización de Melanie Barragán, a quien presuntamente corresponsabiliza de tolerar la violencia de la que fue víctima: “¿Qué tipo de relación de noviazgo habrán tenido? Yo no lo sé, pero si me puedo imaginar, puedo suponer que seguramente no era una relación sana”, dijo Maryfer Centeno.

Una usuaria de X identificada como ‘La Marla Sabrina’, cuestionó a Maryfer Centeno: “Al ser detenido Christian, quien golpeó brutamente a Melanie en el rostro, Maryfer Centeno culpa a la víctima de haber ‘normalizado’ la violencia y haber permitido que la violencia escalara. ¿Todo bien en casa? ¿Por qué ese afán de revictimizar a las víctimas”, escribió.

Su publicación abrió un intenso debate donde se definieron bandos a favor y en contra de la especialista en lenguaje corporal.

Caso de Maryfer Centeno VS Mr. Doctor se reactiva

A unos días de que Mr. Doctor anunció que la primera audiencia de su caso contra Maryfer centeno fue reagendada para enero de 2025, el creador digital reveló que este 7 de diciembre fue girada una orden de aprehensión en su contra. A través de X, el youtuber escribió: “Acaban de girar un arresto hacia mi persona, si algo me pasa hago responsable a MC”.

Hasta el momento, Maryfer Centeno no se ha pronunciado sobre la supuesta orden de arresto girada contra Mr. Doctor, cuyo nombre real es Jorge Octavio Arroyo.

