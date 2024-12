Sheinbaum revive consejo de AMLO a opositores tras ‘pleito’ entre Ciro Gómez Leyva y Epigmenio Ibarra: “Tomen un té de tila”

Sheinbaum reaccionó a la discusión entre Epigmenio Ibarra y Ciro Gómez Leyva. | Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revivió uno de los consejos que en su momento le dio el expresidente Andrés Manuel López Obrador a sus críticos y opositores, al recordar la discusión que ocurrió esta semana entre el periodista Ciro Gómez Leyva y el productor Epigmenio Ibarra, quien ha expresado en varias ocasiones su apoyo al partido Morena y al movimiento de la Cuarta Transformación.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria criticó que Gómez Leyva discutiera con Epigmenio Ibarra, por los términos que utilizó el productor para arremeter en contra de los opositores de Morena, entre ellos el periodista, por lo que le recomendó tomar un té de Tila, como lo hizo de igual forma López Obrador en enero pasado.

Esto luego de que Sheinbaum Pardo también acusó que a sus adversarios les molestan los ideales del movimiento de la 4T, sobre tener como máxima darle prioridad a los pobres y de trabajar con el pueblo.

“Estamos al servicio del pueblo y siempre lo vamos a representar con dignidad, es un modelo distinto que riego desde abajo, que tiene como máxima por el bien de todos primero los pobres, que tiene como máxima con el pueblo todo, sin el pueblo nada, así vamos a seguir gobernando.

“Que por cierto, eso tiene enojadísimos a los adversarios, vean a Ciro cómo se puso con Epigmenio, un enojo, té de tila, estamos entrando a la Navidad, vean a estos, Alazraki, no, no, no; que por cierto dijo que a la oposición le falta un López Obrador”, dijo en Palacio Nacional.

En agosto del 2023 y enero del 2024, el expresidente López Obrador recomendó a sus opositores tomarse un té de Tila para relajarse, tras haber sido criticado por los cambios en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP, cuyo contenido supuestamente promovía el comunismo.

“Tranquilos, no va a pasar nada. Me quedan ocho meses (de mandato), pero estamos a cuatro de la elección, ya falta muy poco. Y están muy alterados y eso, autocontrólense, y para eso es buenísimo el té de tila, passiflorine. ¡Tranquilos, serenos no va a pasar nada!”, dijo en enero de este año.

El 4 de diciembre pasado, el periodista Ciro Gómez Leyva increpó a Epigmenio Ibarra durante la transmisión en vivo su programa “Ciro por la mañana”, debido a los términos que utilizó el productor en contra de los líderes de opinión que han criticado a los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum Pardo, entre ellos al conductor, quien los tomó como una agresión.