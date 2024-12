Noroña y Corral siguen siendo amigos pese a choque en el Senado, asegura líder de Morena

FOTO ARCHIVO: Vista general de una sesión en el Senado en Ciudad de México. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

Adán Augusto López Hernández, líder de la bancada en el Senado, aseguró que tras las diferencias de opinión entre Gerardo Fernández Noroña y Javier Corral por la desaparición del INAI, estos dos últimos siguen siendo amigos, minimizando así una posible fractura al interior de su grupo parlamentario.

El tabasqueño recordó que estaba al tanto de la intención de Javier Corral de votar en contra de la reforma sobre la desaparición de organismos autónomos, particularmente del INAI, y que, aunque discutieron posibles adecuaciones, decidieron no presentar reservas y buscar los votos necesarios en el Pleno.

López Hernández atajó la polémica y destacó el respeto por las diferencias de opinión y la libertad de expresión de todos los senadores, subrayando el compromiso de cumplir con lo que marca la ley.

El senador criticó la postura de Javier Corral al votar en contra de la extinción de órganos autónomos. Crédito: YT/GFNorona Oficial

Por qué surgió el enfrentamiento entre Noroña y Javier Corral

Javier Corral, senador afiliado a Morena, expresó su desacuerdo con el enfoque que algunos consideran “cerrado” dentro del partido, destacando que su presencia allí no se debe a una obediencia ciega. Según dijo a los medios, su involucramiento en Morena responde a su trayectoria y no a seguir directivas de manera incondicional, y remarcó: “Espero sinceramente que Morena no solo contemple espacio para la reflexión, la crítica y el disenso”.

Por otro lado, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, advirtió a Corral sobre la importancia de no enviar mensajes equívocos siendo un nuevo integrante en el movimiento. Noroña señaló lo que consideró falta de gratitud por parte de Corral, recordando que fue salvado de enfrentar un encarcelamiento gracias a la intervención de la Fiscalía de la CDMX, que mantuvo que existían faltas en el protocolo para su detención, realizada en conjunto con la Fiscalía de Chihuahua.

El intercambio de posturas se origina en las críticas a Corral por no apoyar una reforma destinada a extinguir siete organismos autónomos, lo que ha generado tensión en el ámbito político de Morena. Fernández Noroña apuntó que, dada la reciente adhesión de Corral al movimiento, debería evitar actitudes malagradecidas y confusas en la comunicación de sus mensajes.

El exgobernador de Chihuahua mencionó que es "perseguido de la venganza" Créditos: (X/jenarovillamil)

Pendientes del Senado en 2024

En otrso temas, Adán Augusto López, reconoció que en la Cámara Alta persisten numerosos pendientes antes del cierre del periodo ordinario de sesiones.

Explicó que por tratarse del primer año de la LXVI Legislatura, el periodo ordinario de sesiones puede extenderse hasta el finales de diciembre, aunque apuntó que existe la intención de cerrarlo desde antes.

Entre las tareas prioritarias se encuentran la ratificación de nombramientos de embajadores, cónsules y magistrados electorales, además de minutas sobre temas como los derechos de los trabajadores de plataformas digitales y otras minutas enviadas por la Cámara de Diputados, detalló el líder de la fracción parlamentaria de Morena.