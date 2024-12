Pepillo Origel responde a los comentarios que aseguran tiene un problema con el alcohol: “Muy mi gusto”

Pepillo puso fin a los rumores sobre su posible problema con el alcohol. Crédito: Cuartoscuro

Juan José Origel, conocido como Pepillo Origel, causó controversia al publicar un video en el que compartió su molestia al no ser invitado al homenaje póstumo de Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes.

Además de dejar claro que su presencia no fue requerida por los familiares, arremetió contra las hijas de la última Diva del Cine de Oro Mexicano, pues aseguró que no habían estado presentes en la cremación de la actriz.

Por el contrario, detalló que la única presente había sido su asistente personal, enfatizando que el productor Ivan Cochegrús, quien dice ser cercano a la familia, tampoco estuvo en dicho momento.

“Quiero decirles que no me invitaron, a nada me invitaron, ni modo. Yo vi que Silvia Pasquel invitó a sus amigos, a mi no me han dado nada. Yo ya me lo imaginaba. No fui porque tengo mis razones, creo que la señora Pasquel dejó mi amistad, ella tendra sus razones, anda de íntima de este tipo (Ivan Cochegrús) que ha estado pegado a ellas, y yo no soporto a este señor”, menciona el conductor de Con Permiso al inicio de su video.

Pepillo Origel aseguró que pudo hablar con la primera actriz en medio de su crisis de salud. (Infobae Especial / Jesús Avilés)

Posteriormente, muestra el libro de Silvia Pinal y asegura que su nombre aparece dos veces, y por más que busca al “amigo cercano de la familia” no encuentra su mención. Asimismo, aseguró que mientras ‘Efi’ se encontraba recibiendo las cenizas de la actriz, las hijas estaban en un restaurante compartiendo con las visitas.

“A la hora de la cremación no estaba nadie de la familia, la única era ‘Efi’ que fue a la que le entregaron las cenizas y las llevó a la casa de la señora Pinal”, aseguró.

Dichas declaraciones no fueron bien vistas por algunos de sus colegas del medio; además, desató comentarios que aseguran que estaba alcoholizado.

Pepillo Origel responde a los rumores sobre un posible problema con el alcoholismo

Horas después de que su video acaparó la atención de los internautas, parte de sus seguidores manifestaron que el conductor parecía haber tomado previamente y tener un problema en el brazo, a lo que respondió:

“Hay muchos metiches que dicen que si estoy tomando. En primer lugar estoy enfermo del brazo y tengo no sé cuánto sin tomar una gota de alcohol”, compartió.

Y agregó: “Suponiendo que tomara, muy mi gusto, si estuviera tomando, metiches. Si estoy tomando o si no estoy tomando, si estoy borracho o no estoy borracho, estoy en mis cinco sentidos, y la verdad, lo que estoy diciendo es lo que pasó, punto”, aseguró.

Cabe destacar que entre los comentarios uno de los que resaltó fue el Pedro Sola, conductor de Ventaneando, quien lo cuestionó sobre su problema en el hombro.