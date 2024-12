Denisse de Belanova habló en la FIL de su profunda depresión de cuatro años: “Me sentía fracasada”

Denisse Guerrero compartió una crisis existencial vivida en 2018 durante la FIL de Guadalajara (Marlem Suárez/ Infobae México)

En un emotivo encuentro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Denisse Guerrero, reconocida por ser la voz de Belanova, compartió un relato personal sobre una crisis existencial que enfrentó en 2018.

Durante la presentación del libro Así no es, de Viri Ríos y Ray Campos, la cantante reveló cómo la música, su refugio habitual, se convirtió en un desafío en ese periodo oscuro de su vida.

Guerrero explicó que la crisis la llevó a cuestionar su carrera y su valor personal. “Soy una persona que se levanta, se cae, se encuentra y desencuentra un millón de veces. En algún momento de mi vida me sentí una fracasada”, confesó ante el público.

La situación se agravó con la pérdida de su padre, la pandemia de Covid-19 y el descubrimiento de un tumor que requirió cirugía, eventos que describió como determinantes en su vida.

La crisis la llevó a cuestionar su carrera y su valor personal, agravada por la pérdida de su padre (@denisseguerreroofficial)

En 2018, tras enfrentar estos desafíos personales y profesionales, Denisse decidió regresar a su tierra natal en Los Mochis, Sinaloa, para procesar el dolor y las dudas que la atormentaban.

“Sentía que había fracasado, que había sido una cantante de moda, que me había equivocado en mi vocación, que no era cantante ni compositora, no era cantante ni tenía hijos. Renuncié a la vida por 4 años: era el covid, mi papá murió… fue algo muy fuerte. Me sentía una fracasada. Pero después de que me dijeron que todo estaba bien con una enfermedad, fue una señal de esperanza”, relató.

“En 2018 empecé a tener una crisis existencial, me ausenté de la vida. Me sentía como me dijo un psicólogo ‘Fuiste una cantante de moda, ay da gracias, es normal, te fue bien, pero no eres tan buena’”

Denisse regresó a Los Mochis, Sinaloa, en 2018 para procesar el dolor y las dudas personales. (Belanova)

Un momento clave en su recuperación fue descubrir un ‘trend’ en TikTok que utilizaba su canción Rosa pastel para expresar las desilusiones de los sueños juveniles frente a la realidad adulta.

“Descubrí este trend de personas que se sentían igual que yo. Es curioso saber que esas personas que se sentían como yo son las que me regresaron”, compartió emocionada la intérprete de otros éxitos como Tus ojos y No me voy a morir.

Denisse también reflexionó sobre la importancia de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. “Les cuento esta historia porque, aunque no sé de fórmulas o métodos, les puedo decir que la esperanza es lo último que se pierde”, afirmó.

Los 'trends' en TikTok con su canción 'Rosa pastel' fueron clave en su recuperación (@denisseguerrerooficial)

La canción Rosa pastel, lanzada hace más de una década, volvió a ser relevante gracias al impacto en las redes sociales, inspirando uno de los capítulos del libro presentado en la FIL.

Con su regreso a los escenarios, Denisse Guerrero se muestra más fuerte y determinada, recordando por qué ama la música y cómo esta conexión con su público le ha dado un nuevo impulso en su carrera.