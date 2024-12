CURP 2025: ¿Cuál es el motivo por el que no sería válida para hacer trámites?

CURP tendrá cambios para el 2025/ @EnsedeCiencia

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar trámites escolares, laborales, bancarios o de salud, sin embargo, para el 2025 sufrirá algunos cambios en su validación.

Este documento se asigna a todas las personas que viven en el país, así como a los mexicanos que residen en el extranjero, componiéndose de 18 elementos representados por letras y números que son generados a partir del acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio.

¿Por qué la CURP no será valida para hacer trámites en 2025?

La CURP no podría ser valida el próximo año para trámites si no está certificada, asimismo, no tendrá que tener errores ya que podría generar problemas al momento de realizar algún procedimiento.

Saber si tu CURP está certificada o no es muy sencillo, solo basta con seguir los siguientes pasos y corroborar tu información.

Entrar al portal www.gob.mx/curp

Ya que entres al sitio web tendrás que ingresar el número de CURP (en caso de tenerlo a la mano) o tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento y estado (El trámite es gratuito).

Posteriormente te saldrá la CURP , ahí tendrá que aparecer la leyenda “CURP Certificada: verificada con el registro civil” .

Por último, deberás asegurarte que dicho documento incluya el nombre del actual titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Actualmente el nombre debe ser Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Tener la CURP certificada garantiza que la puedas utilizar en cualquier momento que la requieras, asimismo, podrás evitar retrasos o complicaciones cuando te la pidan.

La Clave Única de Registro de Población tendrá que contar con la leyenda "CURP Certificada" Foto Segob / captura de pantalla

¿Qué hacer si tu CURP no está certificada?

Lo primero que tendrás que hacer en caso de que tu CURP no está certificada o tenga errores, es revisar el acta de nacimiento, en caso de que sí exista este inconveniente, se tendrá que acudir al Registro Civil donde fue emitida para solicitar la corrección correspondiente.

Una vez corregida el acta de nacimiento, tendrás que generar tu CURP nuevamente en el sitio oficial, así se obtendrá la versión certificada.

Por último, en caso de que tu CURP no salga certificada, podrás que acercarte a alguna de las oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO) o a las oficinas del registro civil de tu estado, ahí se brindará la ayuda correspondiente.

La CURP se componiéndose de 18 elementos representados por letras y números que son generados a partir del acta de nacimiento

Con el fin de evitar contratiempos o problemas en tus trámites se recomienda confirmar que el CURP se encuentre certificado en el sitio web oficial. El trámite es gratuito y y rápido de realizar.