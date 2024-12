Manelyk González se sincera sobre la supuesta rivalidad que tiene con Karime Pindter

Manelyk aseguró que no podría sentir odio por una persona. Fotos: Fb/Manelyk Gonzalez, Ig/@karimepindter

Manelyk González, exparticipante de Acapulco Shore, se sinceró sobre Karime Pindter, con quien colaboró en el exitoso programa de MTV y se convirtió en una de sus más grandes amigas, hasta que por algunas diferencias tuvieron que tomar caminos distintos.

Desde que salió a la luz que las famosas ‘comadres’ habían terminado su amistad de años, sus seguidores han seguido de cerca sus proyectos en el mundo de los reality shows, esperando que en algún momento vuelvan a coincidir.

Ante la posibilidad de crear un proyecto juntas, Manelyk, quien recientemente fue parte del programa ¿Quién es la máscara?, rompió el silencio para el matutino Hoy y aseguró que aunque ya no tienen la misma relación que antes, nunca podría odiarla, por lo que no descarta la posibilidad de trabajar con ella.

Fans de LCDLFM piden que la influencers hagan las paces. (manelyk_oficial, karimepindter, Instagram)

Manelyk González habla sobre la importancia que Karime Pindter tuvo en su vida

“Jamás en la vida voy a odiar a alguien. Cuando tú tienes un sentimiento de odio la otra persona está feliz, triunfando. Ese sentimiento malo lo tienes tú, tú sabes y es para ti”, expresó sobre una posible rivalidad con ‘La Matrioska’.

Consciente de la gran oportunidad que representó en su vida ser parte de Acapulco Shore, reconoce que no sería quien es ahora si no hubiera compartido con Karime tantas experiencias de vida dentro y fuera del programa.

“Si yo no hubiera empezado con ella, yo no sería la mujer que soy, y ella no sería la mujer que es, si no hubiera sido por mí. Me explico”, cuestionó.

Manelyk y Karime (Foto: Instagram@manelyk_oficial/@karimepindter)

Asimismo, una vez más también dejó claro que no se cierra a la posibilidad de volver a trabajar con Karime Pindter, pues reconoce que ambas han sabido triunfar por separado.

“Somos mujeres muy exitosas, somos mujeres que sabemos lo que hacemos, que sabemos hacer reality. Me da mucho gusto que esté bien. Si el destino, si el universo, si algún proyecto nos vuelve a juntar, yo sé que ella es lo suficientemente madura y yo también como para volver a trabajar juntas.”

Finalmente, compartió la razón por la que decidieron continuar por caminos separados, sin embargo, aseguró que prefiere quedarse con los buenos momentos que compartieron por varios años.

“Tuvimos nuestras diferencias, como a todo mundo le pasa, como todas las amistades, pero yo la respeto mucho y obviamente guardo los momentos buenos. No hago nada quedándome con los momentos malos”, puntualizó.

Cabe recorda que aunque su amistad se fracturó hace varios años, desde que Karime Pindter contó su versión de los hechos en La Casa de los Famosos México, los seguidores abrieron la posibilidad de una futura reconciliación.