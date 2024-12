Historiador asegura que en México nunca hubo una Conquista por parte de los españoles; estos son sus argumentos

La llamada Conquista de México conncluyó en 1521, con la caída de Tenochtitlan.

La Conquista de México es uno de los episodios de la historia del país que más importancia tienen, pues a partir de este hecho, se fusionaron dos culturas y dos maneras de ver el mundo.

Sin embargo, este hecho que concluyó en el año 1521, no es considerado como una Conquista por un historiador mexicano. Se trata de Juan Miguel Zunzunegui, historiador, académico y divulgador mexicano. Zunzunegui fue entrevistado por el medio El Debate, de España, donde dio a conocer sus argumentos del por qué la llamada Conquista de México, en realidad no fue una conquista, según él.

El historiador señaló en la entrevista que la palabra conquista es una mentira, pues México no existía en ese momento, por lo tanto, no se puede conquistar algo que no existe.

El también académico dijo que lo que en realidad hizo caer Tenochtitlan y Cuzco fueron los indígenas locales aliados con un puñado de españoles. Señaló que llamar a eso conquista, es una cosa “tremenda”.

Juan Miguel Zunzunegui es historiador y académico.(https://www.zunzunegui.com.mx/)

Aclara que, en el caso específico de México, en la caída de Tenochtitlan estuvieron involucrados 100 mil guerreros indígenas, a los que acompañaron Cortés y 400 españoles. Zunzunegui expone que los indígenas que ayudaron a terminar con Tenochtitlan se dieron cuenta de que unidos podrían con lo que quisieran. “Y tú crees que una vez unidos no se les habrá ocurrido: ‘Oigan, pues si nos quedamos unidos también podemos sacar a los españoles’. Pero no lo hicieron”, se lee en la entrevista.

Asegura que ni en México ni es España se cuenta esa parte de la historia, y que todos los pueblos que se aliaron a Cortés y a los españoles, los recibieron, por lo que no hay ninguna conquista en eso.

“Fueron recibidos, firmaron acuerdos, pactaron alianzas, hicieron matrimonios mixtos y nació el mestizaje. Los españoles fueron recibidos por todos menos por los mexicas”, señaló el académico e historiador.

También niega que México hubiese sido una colonia de España, pues una colonia es lo que hicieron otros países como Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda, quienes atravesaron el mar, dominaron costas, hicieron puertos, extrajeron los recursos y los llevaron a su metrópoli.

Juan Miguel Zunzunegui argumenta que los españoles fuero recibidos por los indígenas. (imagen: lahistoriamexicana.mx)

En el caso de México, según el historiador, lo que ocurrió fue que los españoles llegaron y se fueron tierra adentro, fundaron ciudades, construyeron catedrales, hicieron caminos hacia el norte y se establecieron, y además, tuvieron hijos. Dice que eso no es una conquista, sino un proceso migratorio. Recuerda que en el año 1650 había 50 mil españoles y un millón de indios, por lo que se pregunta dónde está la conquista. “Cuando tú construyes una catedral que te lleva 200 años construirla, eso no es una colonia, te estás quedando a vivir ahí. No hay nada parecido a una colonia, es parte integral de un mismo reino”, se lee en la entrevista.

¿Quién es Juan Miguel Zunzunegui?

Según su propio sitio oficial, es músico, poeta y académico. En su perfil se señala que nació en México pero prefiere ser ciudadano del mundo y mestizo de todas las culturas. El licenciado en Comunicación, especialista en filosofía, geopolítica y religiones, investigador, maestro en materialismo histórico, y doctor en Humanidades.

Es autor de los bestsellers Los mitos que nos dieron traumas y la trilogía El misterio del águila.