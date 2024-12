Extraditan a México a Óscar Herrejón, empresario acusado de violación y cercano a Alito Moreno

El empresario mexicano Oscar Herrejón fue entregado a la FGR por autoridades internacionales en Italia. (Fiscalía General de Justicia del Estado de México)

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron este día la llegada desde Italia del empresario Óscar Manuel Herrejón, señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de violación agravada y fraude procesal.

En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y la República Italiana, el empresario fue trasladado a nuestro país debido a que es requerido por al menos dos juzgados de control, uno en el Estado de México y otro en la Ciudad de México, por los referidos ilícitos.

Los hechos por los cuales Óscar Herrejón se encuentra bajo investigación se remontan al año 2020. Las indagatorias citadas por la FGR exponen que aparentemente, cuando era funcionario de Cibanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, habría violado a dos mujeres que eran sus subordinadas.

“Asimismo, en 2023 el extraditable al parecer cometió un fraude procesal en contra de la institución bancaria mencionada, debido a que, sabiendo que recibió su salario e indemnización de manera correcta, pretendía que estas prestaciones le fueran pagadas por un monto mayor al que le correspondía”, especificó la FGR en un comunicado.

El empresario había sido detenido el pasado mes de abril por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a raíz de una denuncia adicional por el delito de violación. No obstante, el juez Emmanuel Ruiz Albarrán determinó no vincularlo a proceso.

El empresario mexicano Oscar Herrejón fue detenido en el extranjero en junio de 2024. Crédito: Especial

Herrejón quedó en libertad y, meses más tarde, viajó a Italia para acudir a la boda de su hijo. Derivado de las acusaciones en su contra, las autoridades mexicanas consiguieron que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera una ficha roja y fue capturado en el país europeo el 13 de junio. Esta aprehensión se deriva de una denuncia presentada en 2023 por violación equiparada, según información compartida por Proceso.

El empresario de origen mexicano fue arrestado mientras se hospedaba en un Airbnb ubicado en Roma. De dicha ubicación lo trasladaron a la prisión de Regina Coeli y, finalmente, fue entregado a las autoridades mexicanas en el Aeropuerto Internacional de Fiumicino, en la capital italiana.

En redes sociales han circulado múltiples fotografías de Óscar Herrejón en compañía de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, el hijo del empresario, Manuel Herrejón Suárez, expuso en una entrevista de enero de 2022 para Rotativo de México que llegó al puesto de secretario de Vinculación Empresarial en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI luego de una invitación de ‘Alito’ Moreno.

“Yo soy banquero profesional, es a lo que me dedico y de ahí que conozco a Alejandro Moreno, Alito, presidente del Comité Nacional del PRI y me invita a formar parte de su equipo para dar una visión más amplia a su gabinete en el Comité Nacional. Buscaba un perfil 100 por ciento empresarial, que hable el lenguaje de los empresarios, que entienda las necesidades. De ahí que me invita y bueno, me sentí muy halagado, hace seis meses que llevo la Secretaría”, fueron las palabras de Manuel Herrejón.

Registros del CEN del PRI, disponibles para consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), refieren que hasta el 31 de octubre de 2024, Herrejón Suárez mantenía su cargo como secretario de dicha área.