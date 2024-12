Bebé estadounidense baila al escuchar ‘La Chona’ con Alexa y se hace viral: “Viva México”

Con solo unos años de edad, una niña estadounidense viraliza su adorable baile de "La Chona" y demuestra el impacto de la música mexicana en Estados Unidos. (TikTok / crisandtrey)

“La Chona”, uno de los mayores éxitos de Los Tucanes de Tijuana, ha trascendido generaciones y fronteras, especialmente en la comunidad estadounidense.

La canción, lanzada en 1995, se ha consolidado como un himno de la música norteña, y su popularidad sigue creciendo, particularmente entre los más jóvenes. Un claro ejemplo de esto fue una bebé estadounidense que se viralizó en TikTok por su encantadora reacción al escuchar esta canción.

En el video, que ha alcanzado casi medio millón de reproducciones, la pequeña, que aún no puede hablar con claridad, le pide a su dispositivo Alexa que reproduzca “La Chona”. Al sonar los primeros acordes de la canción, la niña comienza a saltar y, con una enorme sonrisa, se pone su sombrero, un gesto que hizo que el video se volviera aún más adorable y compartible en redes sociales. El entusiasmo de la niña por la música mexicana, aunque aún es pequeña, refleja cómo “La Chona” ha logrado cautivar incluso a los más pequeños.

Los comentarios en el video no tardaron en llegar, con mensajes llenos de cariño y simpatía hacia la pequeña: “Awwww que linda werita mexicanita, póngale la Chona por fa”, comentó uno de los usuarios, destacando la ternura de la escena. Otros internautas también hicieron referencia a la universalidad de la música mexicana, con frases como “un mexicano nace donde se le da la gana” y “inche Alexa, como carajos no le va a entender a esta hermosa mexicana”, destacando lo entrañable de la situación.

La viralización de este video muestra cómo “La Chona” sigue siendo un fenómeno cultural, especialmente en Estados Unidos, donde la comunidad mexicana y latina ha abrazado esta canción como parte de su identidad musical. La pegajosa melodía y su ritmo animado hacen que sea imposible no moverse al escucharla, y es una canción que suena en muchas fiestas y celebraciones. Es particularmente popular entre los jóvenes y niños, quienes la aprenden desde pequeños a través de sus padres o, como en este caso, de sus dispositivos de streaming.

La popularidad de “La Chona” entre los menores no es una coincidencia. La canción de Los Tucanes de Tijuana se ha mantenido vigente gracias a su capacidad para conectar con diferentes generaciones. Su contagioso ritmo y su letra alegre y divertida hacen que sea una pieza clave en las celebraciones de la comunidad hispana, especialmente en aquellos momentos donde la música se convierte en un puente cultural entre diferentes generaciones.