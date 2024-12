Alessandra Rojo de la Vega denuncia deuda millonaria y red de corrupción que afectó alcaldía Cuauhtémoc

En conferencia de prensa, la alcaldesa señaló que se han encontrado irregularidades y desfalcos de millones de pesos en la demarcación. Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó este martes que presentará ante la autoridad correspondiente una denuncia con todas las irregularidades que su administración ha encontrado en la demarcación, que va desde pérdida de archivo, hasta deudas millonarias y plazas ocupadas por “aviadores”, heredadas por sus antecesores al frente del gobierno local.

En conferencia de prensa, la edil informó que estas irregularidades han derivado en la presentación de tres denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por temas relacionados con corrupción, extorsión y uso de documentos falsos no sólo en la administración pasada, sino que hasta en tres administraciones anteriores a su predecesora, Sandra Cuevas.

Las irregularidades a las que hace referencia son, entre otras, la pérdida del archivo de los últimos 12 años, irregularidades en más del 60 por ciento de las obras adjudicadas en contratación directa, plazas que eran ocupadas por ‘aviadores’ y más de 2.3 millones de pesos en deuda por infracciones de tránsito, además de inconsistencias encontradas en la implementación del programa Farmacia hasta tu casa del gobierno anterior, falta de entrega de equipo a personal de la alcaldía, el uso de espacios públicos para el lucro de particulares y el desuso de más de 12 mil piezas de materiales destinados a salvar vidas en la pandemia.

“La Alcaldía Cuauhtémoc tiene años incumpliendo la Ley de Archivos de la Ciudad de México”, subrayó la alcaldesa, al referirse a las condiciones de pudrición en los que han encontrado los archivos de la administración. “¿Por qué no se denunció hace tres años, ni hace cuatro meses por el alcalde transitorio, ni antes?”, cuestionó.

Durante 2023 y 2024, las trabajadoras y trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc no recibieron equipo básico de protección, como calzado operativo o impermeables, dejando al personal sin herramientas para realizar su labor. Esta omisión implicó que 12 millones de pesos asignados para estos materiales no fueran ejercidos, perpetuando condiciones laborales precarias para quienes sirven a la comunidad, explicó.

En lo que se refiere a obras, entre 2021 y 2023, la alcaldía Cuauhtémoc adjudicó directamente 111 de 183 obras contratadas, el 60.65% del total, práctica que debería ser la excepción y no la norma. Estas contrataciones, por un monto acumulado superior a 424 millones de pesos, incluyeron proveedores no inscritos en el padrón, sobrecostos y proyectos que no cumplieron los cronogramas de ejecución.

En 2023, las adjudicaciones directas alcanzaron su punto más alto, con 47 contratos por 288 millones de pesos, una práctica recurrente que deberá ser investigada a fondo por las autoridades de control y fiscalización para deslindar responsabilidades, explicó la alcaldesa.

Aviadores y multas, otro mal encontrado

Rojo de la Vega informó además que se detectaron 20 plazas laborales ocupadas por “aviadores”, empleados que cobraban sin asistir a trabajar, además de 36 personas asignadas a áreas distintas sin registro oficial.

Estas irregularidades, arrastradas de gestiones pasadas, generaron un desfalco anual de más de 2.3 millones de pesos en perjuicio de los vecinos de la demarcación. Otro de los hallazgos es una suma de 2.3 millones de pesos en deudas por infracciones al reglamento de tránsito, incluyendo un vehículo con 75 multas registradas. Además, los gobiernos anteriores dejaron más de 1.3 millones de pesos en multas por incumplir con la verificación ambiental de más de 300 vehículos, agravando las contingencias ambientales en la demarcación.

En este sentido, el famoso auto que manejaba Cuevas durante sus "operativos diamante", Rojo de la Vega señaló que no se encuentra en el parque vehicular de la alcaldía.

La administración anterior de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Cuevas, y eventualmente por Raúl Ortega como alcalde interino, dejó un pasivo laboral de 68 millones de pesos debido a la inacción en juicios laborales. Según la Dirección General Jurídica, 9 de cada 10 expedientes de litigio fueron perdidos por falta de seguimiento, incluyendo cuatro litigios civiles que costaron 6 millones de pesos.

Corrupción durante Pandemia

En este informe se señaló que el programa social Farmacia hasta tu casa presentó infinidad de irregularidades, ya que sólo 200 de los 5 mil 800 beneficiarios reportados vivían en la Cuauhtémoc; Contratos paralelos y manejo opaco de recursos apuntan a un posible desfalco de 10 millones de pesos. Este programa contaba con un presupuesto inicial de 30 millones de pesos, reducido luego a 9 millones.

Sobre el tema de la emergencia sanitaria que azotó al mundo entre los años 2020 y 2023, la funcionaria señaló que más de 12 mil piezas de insumos médicos, incluidos 11 mil 601 cubrebocas, fueron abandonados y dañados en bodegas de la alcaldía durante la pandemia de Covid-19.

El uso irregular de espacios públicos marcó los años anteriores en la administración pública de la demarcación. Tal es el caso de la carpa de la exposición Van Gogh, por la cual una empresa debía pagar 7 millones de pesos que nunca llegaron a las arcas públicas. Convenios irregulares también entregaron el Centro Cultural Juan Ruiz de Alarcón y otros espacios a particulares, violando la ley de espectáculos y subvaluando los inmuebles.

Ante este panorama, Rojo de la Vega señaló que dará vista al Órgano Interno de Control y a las autoridades correspondientes para que se tomen las acciones pertinentes.