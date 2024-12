Silvia Pinal siempre llegaba tarde a los llamados, revela Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo comparte sus experiencias vividas con Silvia Pinal Jorge Ortiz de Pinedo comparte sus experiencias vividas con Silvia Pinal Foto: Cuartoscuro

Para el productor Jorge Ortiz de Pinedo, la fallecida Silvia Pinal no sólo fue una compañera a quien le tuvo demasiada admiración sino también una amiga con quien compartió diferentes momentos importantes en la vida.

El realizador destacó el impacto que tuvo la diva del cine mexicano no sólo como artista y figura pública, también como empresaria, cantante, bailarina, productora teatral, política, entre otras labores en su multifacética labor.

Entre sus logros más destacables, para el productor, está su labor filantrópica en La casa del actor, hogar de retiro para los artistas de la ANDA, pero también como creadora de la fundación Rafael Banquells.

“A Silvia Pinal la conozco desde que tengo uso de razón, amiga de mis padres, trabajó muchísimo con Rafael Banquells y mi padre, trabajó mucho en teatro. Recuerdo mucho a la señora Pinal desde niño, luego una de mis mejores amigas Sylvia Pasquel de toda la vida. Las quiero, las admiro.

“Era una admiración gigante que yo le tenía porque además de haber podido trabajar con ella en televisión, en cine, cómo no admirar a un ser humano que hizo lo que quiso, como quiso y cuando quiso, eso hay que admirar de esa gran mujer, no solamente una estrella fulgurante en el medio artístico mexicano, latinoamericano. Su luz llegó a Europa, Estados Unidos”, comentó a “Venga la alegría”.

Así se vivió el homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes Foto: Cuartoscuro

Jorge Ortiz de Pinedo valora la amistad con Silvia Pinal

Ortiz de Pinedo destacó que Pinal también llegó a ser senadora, diputada, primera dama en el estado de Tlaxcala cuando estuvo casada con Tulio Hernández y le encanta el entusiasmo que siempre le ponía a todo, incluyendo los dos teatros que tuvo y la entrega de teatros que lideraba Los Bravo.

“Me sentí muy honrado cada vez que me invitó a colaborar con ella, agradecer además la amistad. Me invitaron varias veces en su casa y ahora estoy muy triste porque no pude estar en su velorio porque estoy en Acapulco grabando ‘Una familia de 10′, el último programa que hizo fue éste; en la primera temporada apareció como la dueña del departamento.

“Llegó en la décima temporada también hicimos una especie de homenaje a ‘Mujer, casos de la vida real’, esa serie marcó un hito en la televisión mexicana porque fue el inicio de interpretaciones que se hacen ahora como ‘Como dice el dicho’, ‘La rosa de Guadalupe’.

Jorge Ortiz de Pinedo revela que siempre llegaba tarde Silvia Pinal

El padre de Pedro Ortiz de Pinedo mencionó que Pinal solía llegar tarde a los llamados pero explicó que esto se debía a su rutina matutina de preparación, pues ella siempre decía que empezaba a trabajar desde temprano en su casa.

“Silvia se maquillaba en su casa, cuando tuve un llamado para el programa ‘Tú crees’, yo llegaba a las 9:00 de la mañana y ella a las 11:00, le preguntaba ¿qué onda? ¿por qué llegas a esta hora? Me dice: ‘por qué yo estoy trabajando desde las 7:00 de la mañana en mi casa’, me estoy maquillando, arreglando yo hago mi ejercicio, llego con la cara que tiene que vender el producto que estamos ofreciendo, que es comicidad, entretenimiento y diversión”, concluyó.

Jorge Ortiz de Pinedo comparte experiencias con Silvia Pinal Crédito: TV Azteca