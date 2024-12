Beca Rita Cetina: ¿Qué pasa si aún no has hecho el registro en diciembre para recibir mil 900 pesos bimestrales?

La Beca Rita Cetina tiene como finalidad dar un apoyo económico a alumnos y alumnas que cursen un plantel de secundaria público. Foto: Archivo / Infobae.

La Beca Universal de Educación Básica ‘Rita Cetina Gutiérrez’ es un programa social impulsado y creado por el Gobierno de México, con la finalidad de beneficiar a estudiantes de escuelas secundarias públicas en todo el país, mediante un apoyo bimestral de mil 900 pesos.

Desde el mes de octubre pasado, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum informó sobre el inicio de este programa para que estudiantes de este nivel tuvieran un ingreso y pudieran continuar con sus estudios.

Detalló que en las próximas semanas iniciaría el registro para que las madres, padres de familia o tutores, según sea el caso, registraran a los menores de edad mediante la página oficial del Gobierno de México.

Ante esto, desde el pasado lunes 11 de noviembre comenzó el registro para que las alumnas y alumnos que estudien en algún plantel público de secundaria se apuntaran a la Beca Rita Cetina.

El registro a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina comenzó el pasado lunes 11 de noviembre. Foto: Crédito: Becas Benito Juárez.

Desde hace casi tres semanas que comenzó el registro, miles de estudiantes ya han sido inscritos al programa por parte de sus padres de familia o tutores, pero algunas personas no lo han realizado, por lo que tienen duda si existe algún problema en caso de que no hayan hecho todavía este trámite.

¿Qué sucede si aún no registro a mi hija o hija a la Beca Rita Cetina para recibir el apoyo bimestral de mil 900 pesos?

Llegó el mes de diciembre y algunos trámites todavía se tienen que realizar antes de acabar este año 2024, uno de ello es el de la Beca Rita Cetina, por lo que los padres de familia se preguntan que pese a tres semanas del inicio de la inscripción a este apoyo social y el inicio del mes de diciembre, si aún pueden realizar este proceso o habrá algún problema.

La respuesta es no, no hay algún problema si todavía no realizas el registro a la Beca Rita Cetina para que tu hija o hijo reciba mil 900 pesos bimestrales, ya que inscribir al menor de edad tiene como fecha límite de inscripciones es este próximo miércoles 18 de diciembre.

Así que, las personas que no han hecho el registro de la Beca Rita Cetina todavía lo pueden hacer, ya que desde el inicio de la convocatoria se estipuló que esta inscripción sería del lunes 11 de noviembre hasta el miércoles 18 de diciembre, por lo que todavía hay tiempo.

Y no, no pasa nada si aún no se ha hecho esta inscripción porque como ya se mencionó anteriormente, aún hay tiempo para hacer el registro hasta el próximo miércoles 18 de diciembre.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un apoyo económico para mejorar la calidad de educación de todos los jóvenes del país.