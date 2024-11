Frida Sofía no asistió al homenaje póstumo de su abuela Silvia Pinal; lanza mensaje en redes

(Captura Canal 22 // IG: @ifrida)

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y nieta de Silvia Pinal, no asistió al homenaje póstumo de la última gran diva del cine de oro mexicano que se llevó a cabo este sábado 30 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. La modelo estaba considerada en el programa oficial para hacer una guardia con todas las mujeres de la dinastía Pinal, así como para ofrecer unas palabras.

Hasta el momento, se desconoce por qué no se presentó. Cabe mencionar que no fue la única integrante de la familia que brilló por su ausencia, pues Luis Enrique Guzmán (hijo menor de Silvia Pinal) no participó en el evento público.

(Jesús Avilés/Infobae)

Frida Sofía publica un conmovedor mensaje en memoria de Silvia Pinal

Mientras en la Ciudad de México se llevaba a cabo el homenaje de cuerpo presente de la estrella mexicana, la modelo reapareció en su cuenta de Instagram para compartir un mensaje en memoria de su abuela y lo acompañó con un emotivo video tipo collage con sus mejores momentos bailando.

“Así era mi abuela desde siempre y hasta siempre. Te amo y sigue bailando allá arriba con Viri, Merilu , Tere y Titi.”

La modelo no se presentó al homenaje póstumo de su abuela en el Palacio de Bellas Artes Crédito: IG, @ifrida

Eso no fue todo, también publicó varios mensajes en sus historias de Instagram y en un comentario de su publicación respondió: “Los míos ya están allá arriba”.

Esto dejaría entrever que Frida Sofía no se reconcilió con su madre, Alejandra Guzmán, tras las acusaciones que lanzó en su contra y de su abuelo, Enrique Guzmán, hace aproximadamente tres años, sino que solo hizo una tregua para poder despedirse de su abuela Silvia Pinal.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre su acercamiento con Frida Sofía?

La cantante ofreció una conferencia de prensa el viernes 29 de noviembre en la casa funeraria donde se velaron los restos de Silvia Pinal, donde confirmó que tuvo un acercamiento con su única hija vía remota para que se despidiera de su abuela.

Alejandra Guzmán rompió el silencio sobre la supuesta demanda que interpuso su hija, Frida Sofía. (@Sueltala Sopa, X)

“Estamos unidos. (Frida Sofía) es parte de la familia, tiene los apellidos y tiene la sangre, como no lo voy a compartir con ella, yo soy su madre. Yo perdí a mi madre y ella es sangre de la sangre. Es nuestra familia y la queremos, cómo no lo vamos a compartir. Ella se despidió , tuvo esa suerte, tuvo ese derecho”.

No compartió, más información al respecto, por lo que se desconoce si se reconcilió con la modelo o planea hacerlo tras el fallecimiento de Silvia Pinal.