¿Quiénes serían los herederos de Silvia Pinal y qué les habría dejado en el testamento?

¿Qué pasará con la herencia de Silvia Pinal? Esto es lo que se sabe. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

La muerte de Silvia Pinal, icónica figura del Cine de Oro mexicano, este 28 de noviembre, no solo ha generado conmoción en el ámbito artístico, sino que también ha despertado interés por la distribución de su herencia millonaria.

Con una fortuna que según diversas estimaciones oscila los más de mil millones de pesos, su legado incluye propiedades, negocios e importantes obras de arte.

El patrimonio de Pinal, amasado durante más de siete décadas de trayectoria, está compuesto por:

Residencia en Jardines del Pedregal: Una lujosa mansión valuada en 65 millones de pesos , diseñada por el arquitecto Manuel Rosen y reconocida por su diseño modernista y su alberca olímpica.

Teatro Silvia Pinal: Ubicado en la Ciudad de México, este espacio cultural es uno de sus bienes más representativos.

Pintura de Diego Rivera: Un retrato de la actriz realizado por el célebre muralista mexicano, actualmente en comodato en el Museo Dolores Olmedo , con un valor estimado de 60 millones de pesos . Éste no puede ser vendido ni regalado.

Negocio de estacionamientos: Con 20 unidades en la Ciudad de México , generan ingresos aproximados de 9 millones de pesos mensuales .

Joyas y obras de arte: Incluyen piezas valiosas acumuladas a lo largo de su vida.

Propiedades inmobiliarias: Entre ellas, un departamento en la Ciudad de México.

Mansión de Silvia Pinal en el Pedregal. (IG: @modernismweekmexicocity/ CUARTOSCURO)

Los herederos de Silvia Pinal: distribución preliminar del testamento

Aunque el testamento oficial se abrirá en las próximas semanas, diversas fuentes han señalado cómo podría quedar repartida la fortuna de la primera actriz. Según declaraciones realizadas por Pinal en vida y reportajes de medios como TVNotas y Hola, los herederos principales serían sus tres hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. También se incluyen a sus nietas y bisnietas, quienes asumirían roles clave en la administración de algunos bienes.

Sylvia Pasquel heredaría el Teatro Silvia Pinal, ubicado en el centro de la Ciudad de México. También estaría involucrada en la administración de otros negocios familiares.

Luis Enrique Guzmán sería el heredero de la mansión de Jardines del Pedregal, junto con el icónico retrato de Diego Rivera; otros señalan que más bien esta propiedad sería para Alejandra Guzmán, asimismo ella asumiría el control de las cuentas bancarias y otros activos financieros de la actriz.

Por otro lado, Stephanie Salas, junto con sus hijas, Michelle Salas y Camila Valero, recibirían los 20 estacionamientos de la familia, que generan ingresos significativos. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, también estaría contemplada, según algunas fuentes, aunque su relación distante con la familia podría ser un factor a considerar al final.

Alejandra, Sylvia y Luis Enrique serían los principales herederos. ( Foto: Facebook/Silvia Pinal)

Finalmente, Efigenia Ramos, la asistente personal de Pinal durante más de 35 años recibiría, según informes de 2022, un departamento como agradecimiento por su lealtad y servicio.

Controversias en torno al testamento

En 2022, Sylvia Pasquel afirmó que no existían disputas familiares por la herencia, aunque versiones apuntaron a tensiones entre los hermanos. Según TVNotas, Luis Enrique Guzmán habría acusado a Pasquel de apropiarse de bienes de la casa de su madre, lo que escaló a amenazas de excluirla del testamento.

Pasquel, por su parte, aseguró no tener interés en la herencia: “Llevo toda mi vida trabajando, no necesito el testamento de mi mamá. Yo me mantengo y mantengo a mi familia”, declaró en entrevistas recientes.

En su casa, Silvia Pinal también resguarda el famoso cuadro que le pintó Diego Rivera (IG: silvia.pinal.h)

Otra controversia gira en torno a la designación del albacea. Inicialmente, Pinal habría confiado este rol a su amiga Tina Galindo, quien falleció en 2024, dejando un vacío en la organización de los bienes. Rafael Herrerías, un amigo cercano de la familia, ha sido señalado como un posible sucesor.

El 28 de noviembre, horas antes de la lamentable noticia, Sylvia Pasquel pidió a los medios no especular sobre la fortuna de su madre: “El testamento se abrirá cuando sea necesario, y nadie sabe aún los detalles”, afirmó en Despierta América. La actriz también subrayó la unidad familiar durante los últimos días de Pinal, restando importancia a los rumores de posibles conflictos.

La herencia de Silvia Pinal no se limita a lo material. Como una de las figuras más importantes del cine, la televisión y el teatro en México, su legado artístico es incalculable. Sus hijos y nietos, también involucrados en el mundo del espectáculo, representan la continuidad de una dinastía marcada por el éxito, la polémica y el glamour.

A la espera de que el testamento sea revelado oficialmente, el impacto de su vida y su obra sigue siendo un referente para la cultura mexicana. La distribución de su patrimonio será el último acto de una estrella que supo brillar tanto en la pantalla como en la vida real.