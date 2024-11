La vez que el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán fue detenido en una fiesta de narcos en CDMX

(Foto: Instagram de Enrique Guzmán)

Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, fue detenido en 2008 durante una fiesta de narcotraficantes vinculados al Cártel de Los Beltrán Leyva en el Desierto de los Leones, al surponiente de la Ciudad de México.

En plena guerra contra el narco declarada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, el hijo de la actriz y el cantante fue detenido junto con otras ocho personas el sábado 18 de octubre de 2008.

De acuerdo con el reporte del periódico El Universal, las personas detenidas prestaban varios servicios en una casa donde fueron capturados 15 integrantes de una célula dedicada a abastecer de cocaína colombiana al Cártel de los Beltrán Leyva, que en ese entonces se había separado del Cártel de Sinaloa y había comenzado una guerra contra Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

En ese entonces, Luis Enrique Guzmán Pinal tenía 38 años y fue liberado poco después de su captura, al igual que las ocho personas detenidas junto con él.

El hijo de Silvia Pinal tenía 38 años al momento de su captura. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Pública y la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) informaron que Guzmán Pinal fue contratado por ser DJ, compositor y productor.

Tras no poder acreditar que tenían relación con la organización delictiva, el hijo de Silvia Pinal y las otras ocho personas fueron liberadas.

En entrevista para la agencia Notimex el 20 de octubre de 2008, el cantante Enrique Guzmán dijo que su hijo estaba amenizando la fiesta como DJ, por lo que estaba consternado.

El cantante del Rock de la Cárcel aseguró que su hijo Luis no conocía la actividad de las personas que lo contrataron, mismas que eran liderados por el colombiano Teodoro Mauricio Fino Restrepo, El Gaviota, sujeto que abastecía de cocaína al Cártel de los Beltán Leyva.

“El sábado me llamó y ya estaba tranquilo, pero no te puedo negar que se espantó, fue un calambrote lo que sintió. Se sacó de onda, y yo de inmediato le pregunté si le había llamado a su mamá y me respondió que sí”, dijo el cantante a la extinta agencia de noticias del Estado mexicano.

El Desierto de los Leones ha sido protagonista de otras historias de narcos. Crédito: gob.mx

“Te imaginas si cada vez que te contratan preguntaras: ‘Dime de dónde sale el dinero con el que me pagas’, es muy difícil. Además, los DJ cobran una buena lana, pero todo para ambientar la fiesta con luces, sonido y una gran producción, además, de eso viven”, acotó el artista que aseguró que su hijo no fue citado a una nueva comparecencia.

“Ellos llegaron a lo suyo, a un sitio que era muy ostentoso, donde había animales salvajes y otros lujos”. añadió. “El tiene que seguir ganándose la vida, no puede llegar a sus shows con un Ministerio Público para indagar quién lo contrata. Eso está en chino, es como salir a la calle y si te roban tu coche ni modo que ya no salgas”, comentó.