Sylvia Pasquel explota tras ser cuestionada sobre la herencia de Silvia Pinal: “No necesito un solo peso de mi mamá”

Herencia Silvia Pinal

En estos momentos tan complicados que vive la familia de Silvia Pinal, lo que menos les interesa es la herencia que les tocará, aseguró su hija Sylvia Pasquel, quien ha estado al pendiente de la evolución de salud de la última diva del cine mexicano.

El monto que les podría dejar su madre es de 250 millones de pesos, de acuerdo con una revista, indicó el programa “Ventaneando”, motivo por el que Pasquel se molestó que se publique este tipo de datos.

“Pues que me vengan a decir, que me enseñen las pruebas, nosotros como familia no tenemos conocimiento de eso de esas cifras tan precisas, eso es un delito, esa persona que está dando cifras ¿cómo las consiguió? Entonces está cometiendo un delito, nada de eso es cierto.

“El testamento se abrirá cuando se tenga que abrir, pero ahorita nadie sabemos nada, ni nos importa ni nos preocupa, no estamos pendientes de eso. Llevo toda mi vida trabajando no necesito del testamento de mi mamá, no necesito un peso de mi mamá”, señaló a varios medios de comunicación.

Silvia Pasquel y Silvia Pinal

Qué pasó con el retrato que le pintó Diego Rivera a Silvia Pinal

Pasquel también habló acerca del famoso cuadro que le realizó Diego Rivera a Silvia Pinal, en la cual se ve a la artista en una pose elegante y sofisticada.

“Está dentro de un fideicomiso, lo que pasa es que ese cuadro no puede salir de México, es patrimonio de nuestro país, tampoco se podría vender a ningún museo”, aclaró la actriz de telenovelas a la prensa, incluido dicho programa de Azteca.

La casa cuenta con una pintura de Diego Rivera (ig:silviapinal)

La salud de Silvia Pinal se ha complicado

A pesar de que ayer a tempranas horas el panorama del estado de salud de Silvia Pinal era bueno, en la tarde se informó que su salud inesperadamente se había complicado, lo cual alertó al público, la prensa y a la familia de la actriz que la fue a visitar en la noche.

Fue el pasado 21 de noviembre cuando Pinal ingresó a un hospital al sur de la Ciudad de México debido a una infección en las vías urinarias por lo que ha sido observada constantemente.

Un supuesto audio atribuido a Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, se difundió a través del programa de entretenimiento “Chisme No Like” que ayudó a multiplicar la preocupación.

En la grabación, Ramos mencionó que los médicos no han permitido que la familia dé información oficial sobre el estado de salud de la actriz.”Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita no me dejan decir nada, deja ver si ahorita que venga el médico de Silvita (Pasquel) quiere bajar, está por llegar el doctor”, señala Ramos en el audio.

(IG))