El IFT cuenta con un fideicomiso de MXN mil 500 millones (Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados detectó un fideicomiso correspondiente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), uno de los organismos autónomos que podría desaparecer, por MXN mil 500 millones. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, dio pistas sobre cuál podría ser su destino.

En vísperas de la discusión y posible aprobación de la iniciativa de reforma constitucional que busca la extinción de siete organismos autónomos, en la Cámara de Diputados encontraron un fideicomiso que, a decir del también coordinador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no tenían contemplado para el paquete económico del 2025.

“Ayer me enteré que uno de los órganos que está por extinguirse, dado que no se cumple todavía con el proceso legislativo de la reforma constitucional. el IFT tiene un fideicomiso. Eso no lo habíamos contemplado. Es de casi mil 500 millones de pesos. Todo eso hay que revisarlo y sí vamos a reasignar”, declaró ante los medios de comunicación en una breve comparecencia de prensa.

Monreal advirtió que se dará prioridad presupuestal a una serie de rubros (X/Ricardo Monreal)

A qué se destinará el fideicomiso del IFT por mil 500 millones descubierto por Morena

Aunque no dio a conocer con precisión a qué rubros se destinará el fideicomiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Monreal sí dio a conocer cuál será la ruta del dinero. De igual manera, confirmó que se reasignará el presupuesto contemplado hasta el momento y los rubros a los que se dará preferencia.

De acuerdo con el presidente de la Jucopo en San Lázaro, el dinero del fideicomiso será reintegrado a la tesorería una vez que se concrete la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). De igual manera, adelantó que se dará prioridad presupuestal a rubros clave para la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

“(El país) pasa por un momento difícil. Hay que privilegiar carreteras, agua, educación, salud, universidades. Todo eso tenemos que reasignarlo y hacer un gran esfuerzo para que todos nos ajustemos. Todos sin excepción”, declaró Ricardo Monreal Ávila.

Por otro lado, el legislador aclaró que el del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría no ser el único fideicomiso. Luego de asegurar que podrían hallar más, aseguró que serán enviados a la tesorería cuando se concrete la extinción de los organismos.

“Ya se extinguió el fondo, pero el fideicomiso ahí está. Entonces, tenemos que, en los transitorios se prevé, que todos sus recursos se entreguen a la Tesorería, se reintegren a la Tesorería. Pero debe haber varios fideicomisos de los órganos extinguidos”, dijo.