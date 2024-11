Sheinbaum habló por teléfono con Trump; abordó temas de migración con el próximo presidente de EEUU

La presidenta reaccionó a las declaraciones del primer ministro de Ontario | Foto: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que mantuvo una conversación telefónica con el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cual trataron el tema de migración.

A través de su cuenta en X, la mandataria mexicana informó que en la plática, a la cual calificó de “excelente” se abordó la la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración, y le compartió que no están llegando caravanas a la frontera norte “porque son atendidas en México”.

“También hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo” indicó Sheinbaum en su publicación, la cual acompañó con una foto a lado de Juan Ramón de la Fuente, actual secretario de Relaciones Exteriores mexicano.

Esta conversación se da un día después de que Sheinbaum informara que había enviado una carta al líder republicano, en la cual respondió a las amenazas del próximo presidente estadounidense hechas en su red social Truth sobre imponer aranceles de hasta el 25 por ciento a México, Canadá y China, como estrategia de combate contra la migración y el narcotráfico, especialmente el fentanilo.

La presidenta informó de su llamada en su cuenta en X: Crédito: X/@Claudiashein

“Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de Estados Unidos de América. Como resultado y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Frontera Fronteriza y Aduanas de su país (CBP), los encuentros en la frontera entre México y los Estados Unidos se ha reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024″ indicó en la misiva la presidenta mexicana.

En dicha carta también señaló el tema de las armas ilegales que llegan de EEUU a territorio mexicano, las cuales son usadas por cárteles aquí en el país para cometer sus crímenes: “Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos, el 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México provienen de su país, las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente la ponemos nosotros” indicó, asegurando que no es con amenazas ni con aranceles que se va a tender el fenómeno migratorio ni la problemática del consumo de drogas, sino con la cooperación y el entendimiento entre ambos países.

En tanto, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria indicó que en su momento se dará el encuentro entre los equipos del presidente Trump y México, es probable que sea antes de que tome posesión el próximo 20 de enero.