Belinda rompe el silencio sobre supuesto romance con Kenia Os: “Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca”

Belinda le compró flores a Kenia Os al verla llorando. (Foto: Instagram)

Belinda y Kenia Os acapararon la atención de sus seguidores al colaborar juntas en el sencillo “Jackpot”, donde aparecen interactuando muy cercanas, lo que desató rumores de una posible relación romántica.

Además de su esperada colaboración, semanas después fueron vistas en un partido de la NBA México, lo que aumentó las especulaciones sobre su repentina cercanía. Aunado a ello, en un video difundido en redes sociales, se observa a la cantante de “cactus” regalándole flores a Kenia mientras está llorando.

La acción fue bien vista por el público de ambas artistas, sin embargo, hubo quienes mencionaron que detrás del noble gesto podrían existir otros intereses.

Belinda rompe el silencio sobre supuesto romance con Kenia Os

crédito @belindapop/Instagram

Desde que Shakira realizó una fiesta a la que asistieron Danna, Kenia Os y Belinda, los usuarios se percataron que surgió una genuina amistad entre las intérpretes.

A partir de ese momento, se pudo observar a las artistas coincidir y compartir en algunos eventos, pero hubo quienes señalaron que su cercanía iba más allá de una amistad, lo que ocasionó que la cantante de “300 noches” rompiera el silencio sobre su situación amorosa actual.

“Es hermosa. Es lo único que puedo decir. Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca en mi vida. Hace mucho tiempo que en mi vida personal no era tan feliz como ahora”, dijo sobre su colega para la revista Dominga.

Sin confirmar una nueva relación, aseguró que se siente en su mejor momento personal; “Y eso sí te lo puedo decir. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como estoy ahorita en mi plano personal. Y eso me encanta, estoy disfrutando”, aseguró.

(Foto: Instagram)

Cabe recordar que anteriormente Kenia Os también compartió su opinión sobre su amiga y colaboradora en una entrevistra para Billboard Latin Music WeeK Miami, donde confesó sentirse afortunada de haber coincidido con la también actriz.

“Es una artista increíble, una persona increíble. La quiero, la admiro muchisímo y ha sido increíble trabajar con ella”, reveló.

Bellakath asegura que tendrá una colaboración con Belinda

Durante el matutino Hoy, se dio a conocer que Bellakath y Belinda preparan una colaboración juntas, así lo confesó la cantante de reggaetón mexicano.

De acuerdo con las declaraciones de la cantante de “Reggaetón Champagne” aún no se reúnen en el estudio pero ya tienen pensado cómo se va a llamar, y según sus planes, buscan componerla juntas.

Hasta ahora, Belinda no ha confirmado la información, pero Bellakath aseguró que será la parte no tan bonita de la canción: “Tú haces la parte bonita y yo me encargo de lo que sabe hacer Bellakath”, comentó.