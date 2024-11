José Eduardo Derbez reacciona a la afirmación de que Vadhir es más talentoso: “Repartió más para allá”

El conductor de 'Miembros al Aire' habló del comentario de su papá sobre el talento de Vadhir. Fotos: IG, @jose_eduardo92 / Cuartoscuro

José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo, se sinceró con la prensa sobre las recientes declaraciones de su papá, Eugenio Derbez, quien aseguró que Vadhir tiene talento para varias cosas, entre ellas cantar.

Como parte de su presentación en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Vadhir reunió a varios integrantes de su familia, entre ellos el actor de películas como Hombre al Agua, Radical y No se Aceptan de Devolucones.

Al llegar al recinto, el comediante fue cuestionado por la prensa sobre el nuevo proyecto musical de su hijo, a lo que respondió sentirse muy orgulloso, pese a que decidió quitarse el apellido Derbez.

“Toca piano, toca la guitarra, toca el saxofón, canta, canta de verdad, no con aparatos, baila, actúa, hace comedias, hace de todo. Así estoy feliz con Vadhir, y yo viajé nada más para venir a verlo”, confesó.

(Foto: Instagram/@vadhird)

Su declaración no fue bien recibida por parte del público mexicano, quienes expresaron estar en desacuerdo con que el actor comparara el talento de sus hijos, por lo que la prensa acudió con el conductor de Miembros al Aire para conocer su opinión.

José Eduardo Derbez reacciona a la declaración de su papá

Desde el nacimiento de Tessa, la primogénita de José Eduardo, la familia Derbez parece estar más unida que nunca, pues pese a los comentarios de las personas tras la afirmación de Eugenio, el actor de “Mi tío” aseguró no sentirse afectado, aunque sí considera que su papá no repartió igual.

“Yo también siempre lo he dicho, Yo no sé tocar la guitarra, él sí; yo no sé tocar el tambor, el sí. No sé qué tanto lo suyo, pero sí, repartió más para allá”, comentó el comendiánte con su estilo característico.

Pese a que parece no tomar a mal los comentarios de su familia, dejó entrever que su hermano era el consentido de su abuela Silvia Derbez.

“Pues si sacan cuentas cuando murió mi abuela Silvia, no sé si Vadhir se acuerda, pero, pues, ponlé tú que sí. Salimos al mismo tiempo, eso nada más te lo digo”, concluyó.

(Instagram/@jose_eduardo92)

Cabe resaltar que anteriormente, el hijo de Victoria Ruffo externó su apoyo a su hermano al decidir cambiarse el apellido, aunque admitió que él no lo haría.

“Respeto mucho la decisión de mi hermano. Bueno, pues él creo que tiene el Derbez de nombre, entonces pues fue como cortarse el nombre. Pero yo no me dejé, o sea, es como cortar el Eduardo. Me gusta mi nombre, me gusta así completito, Derbez”, confesó.