Alejandra Guzmán temía que Silvia Pinal volviera a ser hospitalizada: “Por favor, no”

Alejandra Guzmán se sinceró sobre lo ocurrido el año pasado. (IG: silvia.pinal.h)

Durante las primeras horas del 22 de noviembre se dio a conocer que Silvia Pinal había presentado problemas en las vías urinarias, información que fue revelado por Alejandra Guzmán, quien habló sobre la salud de su mamá horas antes de que se diera a conocer que había sido hospitalizada.

En una entrevista para Venga la Alegría, el pasado 21 de noviembre, la cantante de éxitos como “Yo te esperaba”, “Día de suerte” y “Mi peor error” relató lo ocurrido con su mamá anteriormente, cuando presentó una infección.

( Foto: Facebook/Silvia Pinal)

De acuerdo con las declaraciones de la intérprete, todo ocurrió mientras ella se encontraba en Xalapa, Veracruz, por lo que tuvo que trasladarse rápidamente hasta la Ciudad de México.

Sin revelar más detalles sobre La Diva del Cine de Oro Mexicano, ‘La Guzmán’ aseguró que ya estaba mucho mejor, pues hasta había bromeado con ella antes de hablar con los medios.

“Está mucho mejor, la veo mejor, ya me mentó la madre, ya me dijo de cosas, ya se siente bien, me dice ‘pinche, Alejandra’. Fue una infección, tiene cosas en las vías urinarias, es parte de la edad, de todo”, compartió.

La reciente foto de Alejandra Guzmán y Silvia Pinal (IG: laguzmanmx)

Sin embargo, en esa misma charla para el matutino de TV Azteca, confesó que no le gustaría que su mamá volviera a ser internada, pues lo mismo ocurrió el año pasado.

“Ay no, ya no, ya, por favor no”, expresó mientras cruzaba los dedos. Por otra parte, agregó que se sentía bien de poder acompañar a su mamá en los momentos difíciles, pues resaltó que lo hace con todo el amor.

“De amor, de corazón, de rehabilitación, siempre es con amor. Cada vez que vengo sacó algo bueno en mi corazón y es también para mí la terapia”, compartió.

El estado de salud actual de Silvia Pinal

Horas más tarde de que la cantante de 56 años reveló que temía porque su mamá regresara al hospital en las mismas fechas que el año pasado; Pedro Sola dio a conocer en Ventaneando que la actriz se encontraba hospitalizada, pero se desconocía la razón de su ingreso.

“El día de ayer fue hospitalizada por algunas complicaciones de salud, extraoficialmente sabemos que fue por presión baja y una arritmia cardíaca. Hemos estado en una guardia constante, no ha habido una declaración por parte de los hijos”, compartió el reportero para el programa.

Asimismo, reveló que los hijos de Silvia Pinal se encontraban en espera del parte médico.