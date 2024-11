Legisladora de MC promueve iniciativa para constitucionalizar vale transexenal de transporte universitario

Patricia Urriza Arellano, MC, vale transexenal

Con la finalidad de garantizar el derecho al transporte gratuito para estudiantes universitarios, pero también a niñas, adolescentes y menores en estado de vulnerabilidad, la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Urriza Arellano, impulsó una iniciativa para el programa Universitarios en Movimiento sea un derecho constitucional y transexenal.

Ante la tribuna del Congreso capitalino la emecista propuso modificar los artículos 7 y 8 de la Constitución Política local referentes a la educación para que los beneficiarios no dependan de programas sociales de algún gobierno en específico.

La justificación

“Para eso estamos aquí, para hacer que estas acciones sean leyes que puedan replicarse y no dependan de un momento de gobierno. Entonces hay que encontrar puntos comunes ahorita para construir acuerdos en favor de las y los estudiantes y Universitarios en Movimiento es muestra de ello (...) en muchas ocasiones tener o no dinero para el pasaje implica la diferencia entre acudir a la escuela, inscribirse o no a un semestre, lo que no debería ser optativo”, externó.

“Ningún estudiante en la Ciudad de México debería de verse en la necesidad de tomar esta decisión por no tener acceso al transporte público por no tener los recursos, por eso queremos que Universitarios en Movimiento sea constitucional”.

Datos de la encuesta Origen Destino de 2017 indican que los viajes para acudir a la escuela ocupan el primer lugar con el 72%, lo que equivale a más de seis millones de personas que se mueven diariamente para acudir a las aulas, refirió la integrante de la bancada naranja.

“Un joven de la periferia o del Estado de México que estudia en la Ciudad de México debe de tomar dos camiones RTP y un viaje de metro para poder llegar a la universidad y el costo por este trayecto es de aproximadamente $15 pesos, más otros quince del retorno, lo que en total son $600 al mes”, argumentó la legisladora.

Urriza Arellano añadió que otro de los objetivos de la iniciativa es promover la movilidad gratuita y segura de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, derecho consagrado en la Constitución pero que muchas veces se ve marginado por la falta de recursos para trasladarse.

“Movimiento Ciudadano será siempre un aliado de los jóvenes y por este motivo buscamos promover el derecho a la movilidad de manera segura para estudiantes (...) la movilidad es un derecho llave porque nos permite llegar a otros derechos, como a la educación, a la salud a nuestros trabajo y es lo que nos permiten tener acceso a otros servicios. Por eso tenemos que preservarlo sobre todo con Estudiantes en Movimiento”, culminó.

Transporte estudiantil. Crédito: Cuartoscuro / Universidad Nacional Autónoma de México