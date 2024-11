Sheinbaum defiende presupuesto para Conagua tras críticas de opositores: “Les molesta que el agua ya no será negocio”

La Conagua tendrá menos presupuesto. (Foto: Conagua)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum defendió una vez más el presupuesto asignado para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y explicó que la Semarnat no tendrá ninguna reducción de su presupuesto.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum sí se observa una baja en el presupuesto de Conagua; sin embargo, no quiere decir que no se ejecutarán al menos 16 proyectos que se tienen planeados para el sexenio.

Durante la conferencia mañanera del pueblo, la mandataria mexicana reiteró que lo que no habrá será corrupción como antes.

“Lo que les molesta a los adversarios es el tema de que el agua ya no será un negocio para ellos”, destacó.

La política mexicana evitó entrar en controversia al preguntar si desmentía o no al legislador del PAN que la criticó por la reducción.

Esto luego de que el diputado del PAN, Daniel Chimal García, confirmó que con el recorte de más de 25 mil millones de pesos para 2025 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se afectaría al sector.

“No cabe duda que sí este recorte afectará la forma en que podremos trabajar”, indicó Daniel Chimal.

La Conagua anunció que hay 16 proyectos que se tienen que realizar. (Presidencia)

Al respecto, Claudia explicó que se observa una disminución en el sector, debido a que se cerraron los proyectos estratégicos de agua que había planteado el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, y se requiere tiempo, pero no quiere decir que no se implementará todo el plan nacional.

“Aunque le hubieramos dado 40 mil millones de pesos a Conagua, se tendrían que hacer proyectos ejecutivos para iniciar estas obras y eso requiere su tiempo, por eso hay menor presupuesto”, dijo.

Incluso, sobre el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, la mandataria confirmó el día miércoles 20 de noviembre que no habrá aumentos de salarios ni de ella ni de otros funcionarios.

“Tomé la decisión de que NO aumente el salario de los seis años que estemos aquí. Ni de la Presidenta ni de todos los funcionarios, servidores públicos de alto nivel. No va haber aumentos”, expresó.

También rechazó que haya un recorte para el sector salud, el cual se proyecta recibirá 66 mil 693 millones de pesos, pero sí se modificará el de universidades como la UNAM o IPN. Además de que una de las prioridades se reflejará para los programas sociales y sobre todo el de las mujeres.

También prevé un crecimiento en cuanto a la economía del país, ya que reveló que se anticipa un 2.3% para el país, manteniendo la relación entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB).