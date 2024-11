Noroña arremete de nuevo contra el Poder Judicial por intentar frenar las elecciones judiciales: “¡Qué ociosos!”

Noroña negó estar de acuerdo con la prórroga solicitada por el INE para la elección del Poder Judicial (Senado de la República)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya avalaron la realización de la elección del Poder Judicial. Pese a ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo cerca de dos meses en pausa como resultado de los amparos interpuestos por jueces, situación que volvió a criticar Gerardo Fernández Noroña.

Durante una conferencia de prensa encaminada desde la sede del Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, habló sobre la prórroga solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque no se pronunció a favor del retraso de la jornada electoral, también arremetió contra el Poder Judicial por intentar la suspensión de las elecciones.

“¡Qué ocioso! (...) Estando en paro, quiero subrayar, estando en paro emitieron 572 amparos en contra del órgano electoral sabiendo que no proceden los amparos ni contra reformas constitucionales ni contra reformas electorales, imagínense que se pudiera detener una elección presidencial o lo que fuera, no funciona así. 366 suspensiones, no es serio. Es una actitud irresponsable del Poder Judicial, un ánimo de querer descarrilar el proceso cuando es evidente que no podrán”, dijo.

Guadalupe Taddei indicó que el INE puede sacar adelante la elección, incluso si el Senado no otorga la prórroga (INE)

Y es que, aún después de que la reforma fue promulgada el 15 de septiembre de 2024, diversas instancias judiciales ordenaron al Instituto Nacional Electoral (INE) frenar las labores relacionadas con el proceso electoral extraordinario de 2025. El organismo electoral acató la decisión, aunque dicha pausa implicó el retraso en algunas labores que orillaron a solicitar una prórroga para realizar trasladar la jornada del 1 de junio al 1 de octubre de 2024.

Sobre la solicitud, aunque la decisión no ha sido tomada, Noroña se dijo en contra de conceder la prórroga. Desde su punto de vista, el retraso de la jornada electoral podría generar más inconvenientes, pues implicaría medidas adicionales como modificaciones a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas.

“Aparentemente parece ideal. Todo el mundo se relaja, tienes más tiempo, amplías los plazos pero no es lo conveniente. Genera un cúmulo de dificultades, cambios de fecha, habrá que hacer un cambio a la constitución, según me informa el equipo jurídico, serían muchas las complicaciones. Yo creo que complicaría más que resolver”, mencionó.

En ese sentido, reiteró su confianza en las capacidades del INE para organizar las elecciones el primer domingo de junio de 2025. Por otro lado, en entrevista con el medio Milenio, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, aseguró que cuentan con la capacidad de organizar elecciones de calidad para la fecha programada originalmente.