¿Hermano de Ángela Aguilar quiere conquistar a Cazzu? Aseguran que le coquetea

(IG cazzu/Emilianoaguilar.t)

En medio de los reflectores que rodean a la dinastía Aguilar, el nombre de Emiliano Aguilar, hermano mayor de Ángela Aguilar, ha comenzado a resonar con fuerza por su aparente interés en la trapera argentina Cazzu, exnovia de su cuñado Christian Nodal.

Todo comenzó con un simple comentario en una publicación de Instagram, pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir.

Cazzu, quien recientemente anunció su regreso a la música tras un periodo de silencio, compartió una serie de imágenes que emocionaron a sus seguidores. En una de estas publicaciones, Emiliano Aguilar dejó un par de emojis de apoyo, lo que desató una ola de comentarios que sugieren que podría estar intentando llamar la atención de la rapera.

Emiliano dijo que le gusta la música de Cazzu, pero sus mensajes han sido interpretados como un coqueteo (Instagram)

Aunque el hijo mayor de Pepe Aguilar aclaró su postura, las teorías sobre un posible coqueteo no han cesado. En respuesta a los cuestionamientos en redes, Emiliano comentó: ”¿Porque me gusta su música, soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera”.

Estas palabras dejaron claro que, al menos públicamente, su apoyo se centra en el ámbito profesional. Sin embargo, muchos usuarios interpretaron el gesto como algo más que admiración musical, especialmente considerando el contexto de tensión que rodea a Ángela Aguilar y Christian Nodal.

A dichos supuestos se sumó el programa de espectáculos Chisme No Like, quienes consideran que también trata de llamar la atención de la argentina, porque la relación con su propia familia no es del todo miel sobre hojuelas.

¿De admirador a algo más?

Emiliano Aguilar generó controversia tras reclamarle a su padre no haberlo invitado a la boda de su media hermana. (@emiliano_aguilar.t)

Los seguidores de ambos artistas no tardaron en opinar al respecto, señalando que Emiliano y Cazzu formarían una pareja interesante. Algunos incluso alentaron al hermano de Ángela a buscar una colaboración con la trapera, lo que podría dar lugar a un inesperado crossover entre el regional mexicano y el trap argentino.

Mientras tanto, Cazzu ha mantenido su enfoque en su carrera musical y su vida personal. En sus publicaciones más recientes, la cantante ha compartido momentos en el estudio de grabación y tiernas imágenes junto a su hija Inti, dejando claro que está lista para retomar el control de su narrativa artística.

Aunque Emiliano Aguilar aseguró que no hay intenciones románticas detrás de sus interacciones, las especulaciones siguen creciendo. Por ahora, lo que queda claro es que tanto él como Cazzu continúan avanzando en sus respectivas carreras, mientras sus seguidores están atentos a cada movimiento.

La pregunta queda en el aire: ¿este acercamiento es solo admiración profesional o el inicio de una historia más complicada? Solo el tiempo dirá si Emiliano Aguilar logra conquistar a la “Nena Trampa” o si todo queda en un gesto inocente.