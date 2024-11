Alcaldía Cuauhtémoc clausura tiradero de basura clandestino; busca erradicar 222 áreas de desechos ilegales

La alcaldía limpió un tiradero clandestino en la colonia Morelos. Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc

El gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc tiene como objetivo erradicar al menos 222 tiraderos de basura clandestinos dentro de la demarcación, empezando este miércoles en un punto ubicado en la colonia Morelos, el cual fue intervenido por autoridades.

Así lo informó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, que visitó este lugar, ubicado en las calles de Peralvillo y Jaime Nunó, el cual fue sanitizado como parte del programa “Alcaldía Limpia”; en el lugar se colocó una lona exhortando a vecinas y vecinos a no tirar basura, y recordando que las sanciones por tal motivo pueden ser de 6 mil pesos de multa o 36 horas de arresto, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; se informó que dicho espacio contará con presencia policial para evitar que se sigan depositando ahí desechos sólidos.

Rojo de la Vega indicó que en su gobierno se trabaja para erradicar los tiraderos de basura clandestinos, limpiando semanalmente más de un millón de metros cuadrados del espacio público, y recolectando cerca de mil 200 toneladas de residuos. En este sentido, la alcaldesa afirmó que la recuperación de espacios debe ser un trabajo de corresponsabilidad entre el gobierno y las vecinas y vecinos.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega llamó a los vecinos a no poner los residuos que generen en las calles. Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc

“Si no cambiamos este problema de raíz, si no trabajamos directamente con nuestras comunidades, si no aumenta el presupuesto asignado para lograr gestionar todos los residuos sólidos y se establece esta corresponsabilidad gobierno-comunidad, jamás vamos a poder superar este problema”, señaló.

La edil informó que en el próximo presupuesto pugnará por contar con una partida mayor para la adquisición de camiones recolectores, y recordó que al tomar el gobierno de la alcaldía no existía un plan estratégico de manejo de los residuos sólidos, ni registro de los tramos de barrido a pie y tampoco había registro de las rutas de camiones.

Al respecto, subrayó que la cantidad de unidades recolectoras resulta insuficiente, por lo que celebró el compromiso de la jefa de Gobierno Clara Brugada de aportar un camión recolector por cada uno que aporte la alcaldía, lo que ayudará a combatir esta problemática en una de las cinco alcaldías que más basura genera en la ciudad.

Finalmente, tras recordar que otro de sus proyectos es la instalación de biodigestores en mercados, la edil reiteró el compromiso de su administración de avanzar planificando para frenar la aparición de nuevos tiraderos clandestinos, generando mejores espacios que aporten a una mejor calidad de vida para todas y todos los vecinos en las 33 colonias de la demarcación.