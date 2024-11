¿Habrá tercera fecha para Olivia Rodrigo en el Estadio GNP Seguros? Fans exigen otra oportunidad

Olivia Rodrigo tendrá concierto en México. (Ocesa)

Olivia Rodrigo ha incluido a México en su esperado GUTS World Tour. La joven estrella del pop se presentará en el Estadio GNP Seguros los días 2 y 3 de abril de 2025, el recinto anteriormente conocido como Foro Sol. La venta de boletos para estos conciertos se llevó a cabo el martes 19 de noviembre a través de Ticketmaster y, tras una caótica venta, los boletos se agotaron completamente.

El tour mundial de Olivia Rodrigo ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan disfrutar de su potente voz y estilo auténtico. En su repertorio, la artista incluirá éxitos recientes como Vampire y Bad Idea Right?, además de sus populares temas drivers license y good 4 u.

La exitosa venta de boletos para ambas fechas de Olivia Rodrigo en el Estadio GNP Seguros provocó que miles de fans se quedaran con las ganas. Recientemente, Shakira logró llenar hasta seis veces el emblemático recinto para conciertos, por lo que no es descabellado que el equipo de la intérprete de good 4 u decida abrir una tercera fecha.

La cantante confirmó dos presentaciones en México para 2025. Foto: Reuters

En redes sociales se puede leer a miles de fanáticos que están esperando con ansias un anuncio. Por supuesto, de confirmarse, lo anunciaremos de inmediato. Este se lee en internet:

“Olivia, hermana, por favor abre una tercera fecha”, “Olivia Rodrigo sal a decir que sí habrá tercera fecha”, “Ojalá decida llegar desde el martes y abrir una tercera fecha”, “No conseguí boleto, ojalá haya una tercera fecha aunque ya perdí la esperanza”, “Neta quisiera dormirme y que no me levanten hasta que esté la tercera fecha confirmada”.

¿Cuánto podrían costar los boletos para la tercera fecha de Olivia Rodrigo?

De confirmarse un tercer concierto en el Estadio GNP Seguros, los costos de las entradas serían los mismos que están actualmente disponibles. Son estos:

La cantante dará varios conciertos en el Estadio GNP Seguros; así se verá (EFE/Rodrigo Jiménez) (Ticketmaster)

- Platino (PAQUETE): $8,015.40 pesos mexicanos.

- Platino: $5,343.60 pesos mexicanos

- Gold: $6,863.70 pesos mexicanos

- Rosa: $4,001.50 pesos mexicanos

- Morado: $3,635.50 pesos mexicanos

- Azul: $3,616.10 pesos mexicanos

- Zona GNP: $2,781.50 pesos mexicanos

- Verde B: $1,927.50 pesos mexicanos

- Naranja B: $1,439.50 pesos mexicanos

- Verde C: $1,195.50 pesos mexicanos

- Naranja C: $951.60 pesos mexicanos

- General B: $1,561.50 pesos mexicanos

La gira GUTS World Tour no solo destaca por la música de Rodrigo, sino también por la producción y el espectáculo que promete ofrecer a sus asistentes. Los conciertos en México forman parte de un extenso recorrido que llevará a la artista por diversas ciudades alrededor del mundo, consolidando su presencia en la escena musical global.