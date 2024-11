Exhiben en redes sociales que los ‘fans’ de Ángela Aguilar en una alfombra roja son falsos: “Pagados por su papá”

Exhiben en redes que los fans de Ángela Aguilar en alfombra roja son falsos. (Facebook)

Ángela Aguilar se encuentra en la boca de todos debido a sus concurrentes controversias en relación con el público, la prensa y su matrimonio con Christian Nodal. La cantante de regional ha sido criticada severamente después de ejercer como host principal de los Kids’ Choice Awards 2024, que se llevaron a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado fin de semana. En dicho evento la cantante fue abucheada por el público e incluso se reportó que muchas personas corearon el nombre de Cazzu, la exesposa de Nodal.

Si bien todo lo anterior parecería denotar en un mar de críticas y hate, un video difundido en canales sociales demostró que la cantante acudió con el público a una alfombra roja a las afueras del recinto ubicado sobre Paseo de la Reforma y se tomó foto con sus fans. Incluso a una niña pequeña le dio un autógrafo en un papel.

La cantante firmó algunos autógrafos. (Facebook)

En dicho video compartido principalmente por la página de Facebook llamada En Perra, misma que escribió en la descripción del video: “¡Siempre accesible con su público! Ángela Aguilar a su llegada al Auditorio Nacional para los Kids’ Choice Awards 2024″.

Algunos comentarios en dicho video afirman cosas como “Super linda y sencilla Ángela, aparte de Hermosa” o “Dejen el bullying en contra de Ángela Aguilar muchas bendiciones y éxitos”.

Exhiben que el público no estaba tan contento

"Una imagen dice más que mil palabras", dicen internautas en Facebook.

Sin embargo, otros comentarios revelaron que aunque la cantante se ve sumamente contenta y feliz firmando autógrafos y tomándose fotos con “los fans”, en realidad el mismo video muestra que gran parte de ellos ni siquiera estaba buscando que la cantante se acercara.

“Una imagen dice más que mil palabras”, menciona un comentario en donde se exhiben los rostros de las personas en dicha alfombra. La imagen pertenece al video mismo y exhibe que las personas que están ahí incluso observan a la cantante con una cara no tan buena. “Seguro no la estaban esperando a ella. No se ven muy felices”, dice otro comentario.

Otros aseguraron que seguramente ese grupo de personas estaba pagado por Pepe Aguilar, el padre de la cantante: “Ay, que penita, pobrecita brinca de la alegría porque le gritan sus 10 fans jajajaja y pagados por su papá para hacerla feliz”, “Todo actuado”, “Cuando sacan notas positivas es por que les están pagando. No es de a gratis”.

Internautas aseguran que dichas personas fueron pagadas por pepe Aguilar Crédito: Facebook, En Perra

Además, en una sección del clip, se observa que Ángela Aguilar se acerca con una niña pequeña para darle un autógrafo. No obstante, el rostro de la pequeña ha sido interpretado por algunos como de extrañeza. “Que emoción de la gente y uff la niña bárbaro”, “Su cara de la niña de ‘Y ESA QUIÉN ES’”, mencionan algunos internautas.

Desde luego lo anterior son simples teorías del público, ya que no existe evidencia que de que realmente aquellas personas fueran pagadas para el video, o que el audiovisual viral en redes sea actuado.