Ebrard causa furor en redes tras sumarse a la tendencia de Paul McCartney en México: “Vuelva a traerlo” | VIDEO

Han pasado varios días desde que el cantante y compositor británico Paul McCartney estuvo en México, visita donde ofreció una serie de conciertos que provocaron que el público mexicano más se enamorara de él; sin embargo, parece que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón no ha superado la visita del exintegrante de The Beatles pues ahora lo usó como ejemplo para dar a conocer a la población cómo es él en las juntas al frente de la dependencia.

Mediante un reel publicado en la red social Instagram, el excanciller usó fragmentos del concierto que el intérprete de Let it Be o Hey Jude ofreció en el Forto GNP de la Ciudad de México, recinto donde el originario de Liverpool, Inglaterra, habló en español aunque elevó el idioma al usar la jerga que caracteriza a la capital mexicana.

Cuando Sir Paul McCartney despedía su último concierto en solitario dado en la Ciudad de México, dijo ante la multitud:

“Nunca cambien. Ahí nos vidros... hasta la próxima”.

El cantante británico Paul McCartney cautivó a la audiencia usando una frase en español para despedirse, aunque no fue cualquiera sino una muy popular. |Crédito: X, @Beatleradio

Cabe destacar que a lo largo del recital, había advertido que trataría de hablar español advirtiendo además que no era muy bueno; sin embargo, su intento por encajar con los originarios de la capital mexicana le valió no solo miles de aplausos y ovaciones, sino también que por días se mantuviera en tendencia.

“¡Está padre estar aquí de nuevo! ¡Padrísimo!”; “¡Son a toda madre! ¡Que chingón!” o “¡Son la neta, México!”, fueron algunas de las frases que el británico dijo durante su estadía en la capital mexicana.

¿Qué hizo Ebrard en torno a Paul McCartney?

Debido a que el español del británico sigue causando furor, el funcionario del Gobierno de México no se quiso quedar atrás y aseguró que, al ser parte de las juntas de la Secretaría de Economía, también saluda con un “¿Qué ha habido, raza?” y, para despedirse de dichas reuniones, recurre a la farse: “Ahí nos vidrios”.

“El buen @paulmccartney ya es todo un mexicano. Tengo grandes recuerdos cuando fui Jefe de Gobierno de la CDMX y lo trajimos al Zócalo de nuestra ciudad”, escribió.

Marcelo Ebrard de nueva cuenta usó la popularidad de los famosos para crear contenido en sus redes sociales Crédito: IG @marcelo.ebrard

De manera inmediata, cientos de internautas recordaron la vez que Paul McCartney hizo vibrar el Zócalo capitalino en el marco del Día de las Madres, por lo que pidió al excanciller hacer algo para que no solo el cantautor regrese al país, sino que además ofrezca de nueva cuenta un concierto sin costo alguno en la plaza más relevante de México.

“¡Excelente! Ahí estábamos 10 de mayo del 2012″; “De lo más memorable!”; “Otra vez traigan a Paul McCartney al Zócalo por favor”; “Paul McCartney es genial”; “Siempre te estaré agradecida de que nos lo trajiste, gratis. Lo pude ver muy cerca” o “Yo fui, estuvo increíble”, fueron comentarios que le escribieron al excanciller.

El video del canciller acumuló una gran cantidad de comentarios positivos | Foto: IG @marcelo.ebrard

Con frecuencia, el exaspirante al Poder Ejecutivo usa sus redes sociales para sumarse a las tendencias que invaden las mismas. Ejemplo de ello fue cuando la cantante Katy Perry estuvo en la capital y, aprovechando su viaje, acudió a una famosa taquería localizada en la colonia Roma, comercio que Ebrard dijo, es también su favorito.

Antes de esto, el secretario federal se ha caracterizado por demostrar su emoción por diversos conciertos, entre ellos los de Oasis, banda británica que estará en México tras más de 15 años de ausencia, o bien, la visita de famosos como BlackPink o BTS, los cuales figuran como los más grandes exponentes del K-Pop.