“Protejan a Ángela Aguilar”: internautas explotan contra tiktoker que presumió un acto mal intencionado contra la cantante

(Captura de pantalla/YouTube)

Usuarios de redes sociales explotaron en contra de una usuaria de TikTok que realizó un ‘trabajo de brujería’ en contra de Ángela Aguilar tras las especulaciones que circulan en su contra por su relación amorosa con Christian Nodal. Y es que varios consideraron esta acción como algo exagerado, inapropiado y hasta peligroso con base en las creencias que existen en México alrededor de este tipo de actos.

“Nadie nunca me hará quererte pelo** y hasta con un embrujo en la cu** te me vas a la ch**gada”, se lee en el TikTok.

El video consiste en una compilación del proceso que realizó la persona en cuestión para hacer su presunto acto mal intencionado en contra de la hija menor de Pepe Aguilar. Hasta el momento, ni la intérprete de regional mexicano ni su familia se ha pronunciado al respecto, no obstante, usuarios de la plataforma se lanzaron en contra de este tipo de estas acciones.

(TikTok)

“Esto se puso fuerte.”

“A mí no me cae bien Ángela, pero la brujería es otra cosa todo bien con los que apoyan eso, que tristeza.”

“Oigan esto ya es mucho, o sea, ni que se lo hubieran echo a ustedes.”

“Por Dios esto ya se salió de control.”

“No ahora si se están pasando pero brujería contra Dios no puede. Es cierto que lo que Angela hizo estuvo mal pero ay mujeres que lo hacen todos los días y solo como esto fue publico ay si le caen.”

El público la recibió con gritos a favor de Cazzu. Crédito: RS

Ángela Aguilar manda mensaje a sus haters

La ola de ataques en contra de la intérprete de regional mexicano se desató en mayo de este 2024, cuando fue vista por primera vez con Christian Nodal antes de que él hiciera público su rompimiento con Cazzu, pero aumentaron gradualmente después de que confirmaron su romance, se casaron y la rapera argentina puso sobre la mesa una posible infidelidad que pudo haber sufrido por parte del cantante.

Aunque Ángela Aguilar intentó ignorar los ataques, decidió enfrentarlos después de que impactaron en sus proyectos profesionales (premiación ‘Mujer del año’ por parte de la revista Glamour y conducción en los Kids Choice Awards).

Para ello, usó una prenda con la leyenda “All you need is love (Todo lo que necesitas es amor)”en la alfombra roja de los ‘Kids Choice Awards’. Ésta es una referencia al icónico tema de The Beatles que lleva el mismo nombre y cuya letra habla sobre la importancia del amor.