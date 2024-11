¿Fue en La casa de los famosos México? Galilea Montijo admite que condujo borracha un programa en vivo

Galilea Montijo admitió haber trabajado en estado de ebriedad durante un programa en vivo (Televisa)

Galilea Montijo reveló un episodio controvertido de su carrera al admitir que llegó a trabajar en estado de ebriedad durante un programa en vivo.

Esta confesión, realizada en el programa Netas divinas, ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en el ámbito del espectáculo.

La reconocida conductora de televisión compartió este incidente con sus compañeras Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez, mencionando que en una ocasión llegó “pasada de copas” a trabajar, aunque no especificó en qué producción ocurrió.

El incidente ha sido vinculado por muchos con su participación en el reality show La casa de los famosos México, donde su comportamiento fue objeto de especulación.

Internautas señalan extraños comportamientos en LCDLFM Credito: Televisora - lacasadelosfamososmexico

En aquel momento, Montijo explicó que su extraña manera de hablar se debía a un problema con un prostético dental que no estaba bien adherido.

“Después de mis 50 años, me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca. Entonces tengo una prótesis que a mitad del programa como que se despegó”, comentó Galilea en el programa Hoy.

Durante su confesión en Netas divinas, Montijo detalló que el consumo de alcohol se cruzó con nuevos medicamentos antidepresivos que estaba tomando, lo que la llevó a no darse cuenta de cómo comenzó a arrastrar las palabras. “Yo, por güey, o sea, se me cruzó unos medicamentos nuevos que tenía, antidepresivos. Le doy un traguito a la cerveza”, relató, añadiendo que no notó en qué momento comenzó a hablar de manera incoherente, lo que resultó desconcertante tanto para ella como para la producción.

La ex participante y el conductor digital de Televisa no dudaron en dar todos los detalles sobre el polémico momento. Crédito: IG/lasagaofficial

“No me di cuenta cuenta cómo fue la transición. Según yo estaba perfecto”, expresó.

Actualmente, Montijo está en una relación con el modelo español Isaac Moreno, con quien ha expresado su deseo de convertirse en madre nuevamente. Esta declaración ha suscitado críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la han calificado de “irresponsable” y han cuestionado su capacidad para asumir la maternidad de nuevo.

Las reacciones en redes sociales han sido variadas, con comentarios que van desde la incredulidad hasta la crítica abierta.

Algunos usuarios han señalado que “todos sabíamos que algo más había ahí” y han cuestionado la veracidad de sus explicaciones pasadas.

La conductora no especificó en qué programa ocurrió el incidente de estar "pasada de copas" (@galileamontijo)

“Lo peor es que ellos solos fueron los únicos que se creyeron ese cuento. Todos sabíamos que algo más había ahí”, “Vieja borracha y cree que creímos su excusa. Jaja. Veamos cuando pasen más años qué más verdades dirá”

Otros han expresado preocupación por su deseo de tener otro hijo, sugiriendo que no está preparada para cuidar de alguien más si no puede cuidarse a sí misma.