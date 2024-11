Katy Perry anuncia tercera fecha en la Arena CDMX: esto cuestan los boletos

La cantante estadounidense Katy Perry se presenta en la edición 2024 del Festival Rock in Río, este 20 de septiembre de 2024 en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

Katy Perry ha anunciado una tercera fecha en la Arena CDMX debido a la enorme demanda de entradas y tras agotar completamente sus dos primeros conciertos. La artista pop, conocida por hits como Firework y Roar, ha decidido ofrecer un espectáculo adicional para satisfacer a los fans mexicanos que no lograron adquirir boletos para las fechas iniciales.

Los primeros dos conciertos se vendieron rápidamente, reflejando la popularidad y el cariño del público hacia Katy Perry en México. La tercera presentación está programada para el 2025 y promete ser tan espectacular como las anteriores, con una producción visual y sonora que caracteriza los shows de la cantante.

La cita es el miércoles 23 de abril del 2025 y las entradas ya están disponibles a través Superboletos. Si quieres ser uno de los afortunados en presenciar el “The Lifetimes Tour”, aquí te dejamos el precio de los boletos.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Katy Perry en CDMX?

Foto: Superboletos

Esto cuesta ver a la cantante en la Arena CDMX:

ZONA MERCADO LIBRE: $7,108

AMARILLO: $7,108

ZONA MINISO: $5,836

MCCORMICK: $5,836

BANCO AZTECA: $5,836

ZONA ANDREA: $5,836

VERDE: $5,836

SP PLATINO: $5,836

SP ORO VL: $5,836

SP ORO: $5,836

SP PLATINO VL: $5,836

ZONA MEGA: $5,836

CANCHA ROJO: $3,928

DISCAP: $3,273

AQUA: $3,273

MORADO: $2,619

CELESTE: $2,096

GRIS: $1,571

GRIS VL: $1,571

CAFE: $1,179

CAFE VL: $1,179

ROSA: $852

ROSA VL: $852

Las canciones más exitosas de Katy Perry que seguro cantará en los conciertos

(Instagram)

Katy Perry ha logrado consolidarse como una de las artistas pop más influyentes del siglo XXI, con una serie de éxitos que han resonado a nivel mundial. Entre sus canciones más exitosas se encuentra I Kissed a Girl, del álbum One of the Boys, que marcó su irrupción en la escena musical en 2008, destacándose por su audaz temática y pegajoso ritmo.

Su álbum Teenage Dream lanzó una impresionante serie de éxitos, comenzando con California Gurls, una vibrante colaboración con Snoop Dogg. La balada inspiradora Firework se convirtió en un himno motivacional, mientras que Last Friday Night (T.G.I.F.) y E.T. continuaron su racha de sencillos número uno en el Billboard Hot 100. Este álbum hizo historia, convirtiendo a Perry en la primera artista femenina en tener cinco canciones de un mismo álbum en la cúspide de las listas estadounidenses.

En 2013, lanzó Prism, agregando a su lista de éxitos canciones como Roar, un tema de empoderamiento personal, y Dark Horse, que presentó una mezcla innovadora de pop y trap, manteniéndola en los primeros lugares de las listas de popularidad.

Estas canciones no solo reafirmaron su talento como compositora e intérprete, sino que también consolidaron su marca distintiva en la música pop, caracterizada por melodías contagiosas y letras memorables.