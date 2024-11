Tunden en redes con MEMES a Jorge Romero por ir contra el aborto a los 9 meses | VIDEO

El dirigente nacional del PAN fue criticado en redes por esta razón | (Facebook Jorge Romero Herrera)

Durante la tarde del pasado viernes 15 de noviembre, el nombre de Jorge Romero se volvió tendencia en redes sociales, pero no fue porque a partir de ducha fecha se convirtió en el nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), sino que se pronunció en contra del aborto, pero no a las 12 semanas de gestación, sino a los 9 meses.

A través de la red social X -antes llamada Twitter-, el líder panista remarcó que el partido blanquiazul siempre velará por la vida, por lo que no apoyan esta práctica que, al menos en la Ciudad de México lleva más de 14 años siendo legal.

Cabe destacar que la postura del líder panista se dio tras un encuentro con la prensa en donde le cuestionaron si en verdad el blanquiazul es un partido anti-derechos humanos al manifestarse en contra de sectores como la comunidad LGBT o bien, el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad, por lo que insistió en que la organización política no se ha considerado de esta manera, llevándolo a cometer un error por lo que fue severamente criticado.

“Siento que jamás el PAN se ha considerado como un partido anti-derechos (...) Es absoluto nuestro respaldo, nuestro reconocimiento absoluto a todas estas personas que acabas de decir”, respondió al reportero asegurando que para el partido es indispensable dignificar a la persona humana.

Jorge Romero, presidente del PAN

¿Qué dijo Jorge Romero sobre el aborto?

No obstante, mientras el dirigente nacional del PAN insistía en que no están en contra de ningún sector de la población, remarcó que los militantes del blanquiazul nunca van a dejar de luchar por defender la vida, aunque no por ello buscarán que se criminalice a las mujeres en el país.

“Queremos defender la vida. Como por ejemplo, que en esta ciudad estén queriendo proponer que se pueda abortar a una criatura que tenga 9 meses, a la que le falte un mes por nacer, pues el PAN siempre los va a defender sin que signifique que queremos criminalizar mujeres”.

El dirigente nacional del PAN fue severamente criticado por asegurar que hay quienes buscan abortar a los 9 meses

Por estas declaraciones, el dirigente nacional del PAN fue severamente criticado en redes sociales, en especial porque, en su afán de defender la vida, no sabe cuánto tiempo tarda un ser humano en gestar para llegar al mundo.

“Llegó la nueva botana”; “A la madre!! Yo se que se puede pasar unos días pero 4 semanas ya es mucho!!”; “9 meses no menos como 11, dijo Jorge Peña”; “ahora resulta que la gestación de un bebé ya no son 9 son más”; “Él es un aborto de 11 meses” o “¡¡¡Felicidades @ClaudioXGG por tu nuevo fracaso!!!”, fueron comentarios que inundaron las redes.

El dirigente nacional del PAN fue criticado a través de memes | Foto: X

El dirigente nacional del PAN fue criticado a través de memes | Foto: X

El dirigente nacional del PAN fue criticado a través de memes | Foto: X

El dirigente nacional del PAN fue criticado a través de memes | Foto: X

El dirigente nacional del PAN fue severamente criticado por internautas | Foto: X

El dirigente nacional del PAN fue severamente criticado por internautas | Foto: X

Jorge Romero Herrera es un abogado con 45 años de edad y fue dos veces legislador local en la Ciudad de México, además de tres veces diputado federal, antes y después de haber sido alcalde de Benito Juárez entre 2012 y 2015, cargo que heredó a Christian von Roerich de la Isla, quien actualmente se encuentra preso por su participación en el denominado “Cártel Inmobiliario”.

Al interior del PAN, Romero ha ocupado múltiples cargos. Inició su carrera como dirigente juvenil en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, entre 2001 y 2003. Paralelamente, fue Consejero Regional entre 2001 y 2007. Entre 2012 y 2018 fue integrante de la Comisión Permanente Nacional y de la Comisión Permanente Regional; finalmente, entre 2012 y 2020, fue Consejero Nacional de la institución política.

Al momento, no ha rectificado el error cometido durante el breve encuentro con la prensa que tuvo el pasado viernes, por lo que se espera que en las siguientes horas de a conocer su postura minimizando con ello las críticas.