Influencer reta a joven con broma de embarazo y la reacción de su novio se vuelve viral en TikTok

Un video que circula en TikTok ha captado la atención de miles de usuarios, alcanzando más de 1 millón de reproducciones en poco tiempo. En el video, el influencer Eduardo Sacal reta a una joven a jugarle una broma a su novio, fingiendo estar embarazada, a cambio de 500 pesos. La sorprendente reacción del chico ante la noticia falsa ha desatado una ola de comentarios positivos en redes sociales, destacando su actitud comprensiva y amorosa.

En la grabación, la joven acepta el desafío y toma su teléfono para llamar a su pareja. Con un tono serio y algo nervioso, le dice: “Lo que pasa es que ya tiene rato que no me baja y en la mañana me hice una prueba de embarazo... salió positiva.” Al otro lado de la línea, el joven se muestra sorprendido, pero en lugar de reaccionar con enojo o incredulidad, mantiene la calma y responde: “¿Es en serio? Oye, ¿y por qué apenas me estás avisando?”

La conversación avanza con la joven insistiendo en que quiere tener al bebé. Sin dudar, el novio le dice: “Pues sí, vente a la casa, platicamos un rato y ya luego vemos qué onda.” Este acto de apoyo incondicional continuó cuando la chica, queriendo ponerlo aún más a prueba, le pregunta: “¿Si lo tendrías conmigo?” La respuesta del joven fue contundente: “Pues sí, amor, si tú quieres eso, pues sí.”

La respuesta del chico ha sido ampliamente elogiada, alcanzando más de 1 millón de vistas en la plataforma. (TikTok / @imeduardosacal)

La reacción del chico no solo aseguró que la joven ganara el reto y los 500 pesos ofrecidos por el influencer, sino que también le valió el reconocimiento de miles de usuarios en TikTok. Los comentarios no tardaron en aparecer, destacando la serenidad y el apoyo que mostró el joven durante la llamada. Entre los mensajes más populares se encuentran: “Deseo que todas nos encontremos con hombres así,” “Ella ya ganó,” y “Amiga, ahí es.”

El influencer Eduardo Sacal, quien ideó esta broma, también se mostró sorprendido por la reacción del novio. Lo que comenzó como un desafío con el fin de entretener a sus seguidores terminó siendo un ejemplo de cómo responder ante una situación inesperada con empatía y comprensión. La autenticidad del momento resonó con los internautas, quienes elogiaron al joven por su disposición a enfrentar juntos lo que él creía era un gran cambio en sus vidas.

Además de los elogios, algunos usuarios aprovecharon para reflexionar sobre lo que realmente significa el apoyo en una relación. “Esa es la reacción que todas quisiéramos recibir si alguna vez nos enfrentamos a una noticia así,” comentó una usuaria. Otro agregó: “Él demostró que es un hombre que está dispuesto a asumir responsabilidades, y eso es algo que no se ve todos los días.”