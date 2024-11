Karely Ruiz ya se casó; ¿quién es su esposo y cuánto tiempo llevan en matrimonio?

Karely Ruiz anunció en Instagram la dulce espera de una niña. (@karelyruiz)

Hace algunos meses, Karely Ruiz, famosa creadora de contenido, influencer y modelo de OnlyFans, sorprendió a sus fanáticos tras revelar que estaba embarazada de su primer bebé. En tiempo récord, la noticia se volvió viral y todo el mundo estuvo atento a la influencer.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”, anunció en sus redes sociales.

Los internautas no tardaron en adivinar el día, la fecha y la ubicación de su fiesta de revelación de género. Actualmente, Karely está aún embarazada de una niña. Por un tiempo, la identidad del padre de la pequeña fue todo un misterio, e incluso hubo mucha discreción por parte de los invitados a la mencionada celebración, por lo que no aparecieron fotos de él hasta mucho después.

El novio de Karely Ruiz publicó su primera imagen juntos. Foto: TikTok/Jhon Echeverry

Ahora ya se conoce quién es la pareja de Karely Ruiz, y no sólo eso, también se sabe que están casados. Los esposos lo anunciaron en redes sociales. En una transmisión en vivo, un fanático de la modelo le preguntó si ya estaban casados, y ella respondió: “Sí, ¿quieren fotos de cuando me pidió matrimonio?”

Aunado a esto, su marido, un hombre colombiano de nombre John detalló: “Sí, nos casamos, llevamos casados un par de meses”.

Las felicitaciones que recibió Karely Ruiz de sus fans cuando anunció su embarazo

El día que la modelo presumió su pancita de embarazo, miles de internautas mandaron buenos deseos en comentarios que se pueden leer en las redes, tales como:

(Instagram/@karelyruiz)

“Felicidades, mi amor. Qué bella etapa la que vas a vivir y qué bonito vivir tu proceso”, “Por fin lo contaste, me encanta”, “Felicidades”, “Felicidades preciosa, te ves increíble, disfruta mucho de esta etapa que está por venir”, “Serás la mejor mamá, te amo”, “Ya quería que lo dijeras para ver la reacción de muchos. Todas seremos tías. Muchas felicidades”, “Por fin diste la noticia, mi bebé. Qué hermosa noticia y qué bendición tan bonita. Muchas felicidades en esta nueva etapa”.