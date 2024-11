¡Es oficial! Roberto Gil Zuarth se destapa como candidato para ministro de la SCJN

Roberto Gil Zuarth fue secretario particular de Calderón. Credito:cuartoscuro

Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, anunció su candidatura a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por medio de un video compartido en redes sociales, Gil Zurth señaló que en días pasados concluyó el proceso de inscripción ante los Comités de evaluación para la elección de ministros de la SCJN.

Dijo que sus razones para hacer dicho registro, fueron que ha sido y seguirá siendo crítico de la Reforma Judicial. Señaló estar convencido de que no era la forma que el país necesitaba. “Ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, ha probado que un modelo así funcione. Existe, efectivamente, un grave riesgo de que esta reforma sepulte la independencia de los jueces, que los intereses del crimen, el poder del dinero, o la consigna del partido oficial, se apropien de los poderes judiciales de todo el país, que la corrupción sea la única forma de acceder a la justicia”.

Señaló que era cierto que las reglas no son justas, “la cancha no está pareja” y el árbitro cuida su portería. Explicó que respetaba la decisión de las personas juzgadoras de no avalar con su participación lo que pintaba mal, y compartía su indignación.

“Han perdido en una tómbola toda una vida de esfuerzo, preparación y sacrificio personal, es injusto por donde se vea, que por capricho y venganza, una familia tenga que empezar de nuevo, pero he decidido participar porque si no lo hacemos, serán esos intereses perversos los que van a decidir por nosotros y no quedará nadie que defienda la República y a la Constitución”.

El abogado subió un video en sus redes sociales, anunciando su candidatura. (Impresión de pantalla video)

Aseguró que todas las democracias se enfrentan a pruebas de sobrevivencia, y expuso que esta puede ser la última vez que “podamos luchar por la razón y por nuestras libertades”. Dijo que, como generación, tenemos dos caminos: abstenerse, como forma de protesta, esperando a que el régimen corrija o que la realidad se le venga encima, o participamos con las reglas, aunque no las compartamos, para cuidar que exista constitución y tengamos la posibilidad de cambiar estas reglas democráticamente en el futuro.

Aseguró que el primer camino “no depende de nosotros”, pero el segundo camino “lo hacemos nosotros con nuestra acción. Necesitamos jueces honestos y valientes que no se dejan amedrentar por el crimen en Sinaloa o en Morelos, un magistrado que frente a los representantes del oficialismo cuide con argumentos y sentencias el medio ambiente, la sana competencia económica, la justicia fiscal, el debido proceso, que sirva como voz interna de contrapeso”.

Señaló que debe haber, en la Suprema Corte, personas que defiendan las libertades de los mexicanos y procuren sus derechos, que hagan cumplir los tratados internacionales que se han firmado con el mundo, que cuiden instituciones históricas, como la familia, la propiedad, la representación política, la división de poderes, el federalismo, el municipio, la universidad libre, la separación entre iglesias y Estado, y la línea divisoria entre el poder civil y el militar.

“Esa es la voz que quiero llevar a la Suprema Corte para evitar que una mayoría del 54% use la Constitución para desaparecer políticamente para desaparecer al 46% restante. Nos dicen que todo se trata de que el pueblo decida. Pues vamos a las calles a convencer sobre lo que podemos perder, y lo que es necesario conservar. Y si no nos permiten participar, exhibamos el engaño con nuestra presencia activa”.

Gil Zuarth dijo que, para él, quedarse en casa aliviando la frustración en redes sociales no es opción. “No le puedo dejar a mis cinco hijos un país menos libre que el que nos heredaron las generaciones que se negaron a vivir sin constitución o en su simulación. No renunciaré a dar la última batalla, no quiero dejarles el camino fácil ni el asiento vacío, competiré para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser la voz de prudencia y de razón aún en esta marea de soberbia e insensatez”, concluyó.