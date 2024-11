Uno a uno: cuáles serán todos los días de descanso obligatorio en 2025 en México

Se ha difundido de manera oficial la lista de los días de descanso obligatorios que podrán disfrutar los trabajadores en el país para el próximo año 2025. (Freepik)

Se ha difundido de manera oficial la lista de los días de descanso obligatorio que podrán disfrutar los trabajadores en el país para el próximo año 2025. Para el siguiente año se han realizado algunas modificaciones que representarán menos días festivos para los empleados.

La Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 74, detalla anualmente los días feriados obligatorios para los trabajadores en México. Estos días son de descanso obligatorio para aquellas personas que se rigen formalmente y reciben prestaciones laborales. Una de las sorpresas en este nuevo calendario es la eliminación del 1 de octubre como día feriado, esto representa una reducción en el número de días festivos obligatorios para el próximo año.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció en 2014 que la transición del Poder Ejecutivo en México se realizaría el 1 de octubre cada seis años, en lugar del 1 de diciembre. Esta modificación, parte de una reforma político-electoral, que entró en vigor en 2018 durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, para el año 2025, el 1 de octubre dejará de ser un día feriado obligatorio.

El cambio en la fecha de transición del Poder Ejecutivo fue una medida adoptada para mejorar la organización política del país/ Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

El cambio en la fecha de transición del Poder Ejecutivo fue una medida adoptada para mejorar la organización política del país. Sin embargo, en el 2025 al no haber un día en el que exista una transición del Poder Ejecutivo, no se podrá contar con un periodo de descanso obligatorio: Es decir, que los empleado no podrán contra con el 1 de octubre para descansar este año, ni en los próximos.

La lista de días feriados obligatorios es un tema de interés para los mexicanos, ya que en estas fechas se suelen realizar planes familiares. La actualización de esta lista es un proceso que se realiza anualmente, y cualquier modificación puede tener un impacto significativo en la vida laboral de los ciudadanos.

Estos son los días feriados obligatorios en México para 2025

Miércoles 1 enero 2024 - Año Nuevo

Miércoles 5 de febrero 2024 - se conmemora el Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

Martes 18 de marzo 2024 - conmemora el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

Jueves 1 de mayo 2024 - conmemoración del Día del Trabajo.

Martes 16 de septiembre 2024 - Día de la Independencia de México.

Martes 18 de noviembre 2024 - conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).

Jueves 25 de diciembre 2024 - Navidad.