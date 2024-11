Mamá de Gala Montes la acusa de hacerla quedar mal en entrevista con Yordi Rosado y descarta reconciliación

Gala Montes revela tensiones familiares al llamar a su madre "ridícula" y acusarla de ser una ladrona (@galamontes, Instagram)

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, la actriz y ahora cantante Gala Montes reveló tensiones familiares al describir a su madre, Crista Montes, como “ridícula” y acusarla de ser una ladrona.

Gala habló de su salida de La casa de los famosos México, cuando tras quedar en tercer lugar en la competencia, su madre la estaba esperando en el foro de Televisa. Y es que Crista insistió en esperarla a la salida del reality show, a pesar de que Gala había expresado su deseo de no verla en ese momento.

Gala describió la situación como un “circo” montado por su madre y expresó que, aunque la abrazó al salir del programa, lo hizo por cortesía y no por un deseo genuino de reconciliación.

Gala Montes habló de la presión que su madre, Crista Montes, ejerció en ella durante gran parte de su infancia y adolescencia Crédito: Yordi Rosado

“De verdad digo: ‘Pobre señora ridícula’ (…) La abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante, por supuesto (…) me da pena todo lo que estás viviendo, pero te lo mereces, o sea, me dio lástima”, expresó la famosa que llegó a la final del reality como parte del ‘Team Mar’.

Estas declaraciones han intensificado el conflicto entre madre e hija, que ya llevaba varios meses sin resolverse. La controversia se desató tras la participación de Gala en el popular reality show, donde, a pesar de un emotivo encuentro al salir del programa, la reconciliación parece lejana.

El conflicto pareciera estar escalando, pues Crista Montes reaccionó a la entrevista de su hija con Yordi Rosado en un video en vivo, que rápidamente se viralizó en plataformas como X y TikTok.

En el video, Crista expresó su frustración y calificó a su hija de “ingrata” y “malagradecida”.

Crista Montes responde en un video viral, llamando a Gala "ingrata" y "malagradecida" (Archivo)

“No sé qué acciones tomar”, confesó Crista, visiblemente afectada por las declaraciones de Gala. La madre de la actriz también acusó a su hija de manipular la información a su conveniencia, lo que, según ella, la deja en una mala posición.

“No sé qué voy a hacer. Nada más quiero decirles que de esa entrevista todo lo acomoda a su conveniencia y no se vale. Me hace quedar mal y no se vale”, expresó la también madre de ‘La beba’ Montes.

“Qué malagradecida e ingrata hija eres, decir que hice un show, ojalá no te arrepientas de estar diciendo todo lo que estás diciendo”, añadió.

Crista acusa a Gala de manipular información para dejarla en mala posición (Instagram)

La situación entre Gala y Crista Montes ha captado la atención del público, especialmente por la naturaleza pública de sus declaraciones y la difusión masiva de los videos en redes sociales. La tensión familiar se ha convertido en un tema de interés mediático, reflejando las complejidades de las relaciones personales expuestas al escrutinio público.