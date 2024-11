Hermano de Daniel Bisogno cree que el conductor de Ventaneando pudo ser víctima de santería: “Caras vemos, corazones no sabemos”

Daniel Bisogno reaparecerá en la televisión a dos meses de someterse a un trasplante de hígado. (Ventaneando / Facebook)

Daniel Bisogno no pierde el humor ni la esperanza de volver pronto a Ventaneando. En medio de su proceso de adaptación a un hígado que le fue trasplantado a principios de septiembre, el comunicador no pudo volver al programa de televisión debido a que tuvo una crisis de salud ocasionada por un cuadro infeccioso.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, Daniel Bisogno compartió su deseo por volver a reencontrarse con la audiencia: “Buen día, público querido! Aquí manifestándome como espíritu chocarrero para decirles que estamos prácticamente al cien, muriéndome de ganas de regresar a lo que amo ya, mi amado @VentaneandoUno pero me han cuidado @ChapoyPati tanto que vamos con pies de plomo, pero muy pronto”, escribió.

El panorama favorable que expuso ‘El Muñeco’ fue reafirmado por su hermano, el también conductor de televisión Alex Bisogno. Durante un encuentro con la prensa, habló sobre la crisis familiar que significó la hospitalización de Daniel y la muerte de su madre, ambos eventos ocurridos en febrero pasado. Sin embargo, sorprendió a los reporteros al decir que, a estas alturas, no descartaba que su hermano fuera víctima de santería.

Alex y Araceli Bisogno, hermanos de Daniel, han sido claves en su recuperación. Foto: @alexbbisogno

Alex Bisogno no descarta que Daniel fue víctima de santería

Aunque no es la primera vez que exponía el tema, Alex Bisogno fue más allá y expuso que en el medio, “caras vemos, corazones no sabemos” y, a lo largo de su trayectoria, Daniel Bisogno ha cosechado varias enemistades. Alex dijo que no descartaba que su hermano fuera víctima de un ‘trabajo’, tal y como lo expuso la actriz Niurka.

En ese sentido, el Alex reconoció que buscó a la cubana para solicitar su ayuda: “Traté de contactarla por información que a mí me llegó, que uno no sabe si es cierto o no es cierto, pero para qué le juegas. Le pedí a gente que yo conocía y le dije ‘si hay algo por ahí, échale la mano’”.

Alex Bisogno expresó que en la industria del entretenimiento existe la envidia y “caras vemos, corazones no sabemos”, por lo que estaba sumamente agradecido con Niurka por la ayuda que le brindó a su hermano. “Sabemos que Daniel tiene enemigos porque su trabajo es así. Lo que pasa es que la gente no entiende que es un personaje televisivo y que más allá de lo que diga en un programa de televisión, fuera de ahí es una persona totalmente diferente”, argumentó Alex Bisogno.

Asegura que los médicos de Daniel Bisogno le aconsejan volver a trabajar

En otro orden de ideas, Alex Bisogno se pronunció sobre versiones que señalan que Daniel Bisogno ha sido presionado para volver a trabajar debido a que atraviesa problemas financieros. Alex Bisogno dijo que su hermano sí ha sido presionado para volver a la televisión, pero no por TV Azteca o Pati Chapoy, sino por sus médicos, quienes consideran este factor como clave dentro de su proceso de recuperación:

“La recomendación de los médicos es que Daniel tiene que regresar a trabar, ya”, indicó el conductor, quien aclaró que su hermano fue dado de alta el domingo 10 de noviembre, con lo que contradijo a versiones que sostenían que Daniel Bisogno se recuperaba en casa.

Daniel Bisogno dejó entrever su regreso a Ventaneando. (bisognodaniel, Instagram)