¿Habrá fecha límite para descargar el CURP?

El CURP es de los documentos más solicitados para cualquier trámite en México. Foto: @EnsedeCiencia

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es uno de los documentos más solicitados en México y que sirve para realizar cualquier trámite en el país.

Asimismo, se utiliza en distintos trámites oficiales y es fundamental para los registros en diversas instituciones.

Es utilizada en registros civiles, en servicios de salud, en el sistema educativo, para el pago de impuestos, en la seguridad social, y en cualquier trámite que requiera la identificación personal oficial.

Su función principal es simplificar procesos administrativos y evitar duplicidades en los registros de las distintas instituciones del país.

La obtención del CURP es en línea y de manera gratuita. Foto: wikimedia commons

El CURP es fundamental para asegurar que cada individuo pueda acceder de manera eficiente a servicios de salud, educación, seguridad social, entre otros. Se compone a partir de datos personales como: nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa de nacimiento.

En caso de requerir consultar o tramitar el CURP, se puede hacer en línea a través del sitio de internet oficial del Gobierno de México.

Con la llegada del CURP biométrico a México y que posiblemente sea obligatorio en todo el territorio nacional a partir de 2025, muchas personas se han comenzado a preguntar si el descargar este documento de manera digital y como comúnmente se realiza, se podrá seguir haciendo o si hay una fecha límite para su obtención.

Fecha límite para obtener CURP

El CURP el cual se puede obtener mediante el sitio oficial del Gobierno de México no tiene fecha límite para su obtención.

En caso de que se implemente de manera obligatoria el CURP biométrico, hasta el momento no se ha notificado si habrá una fecha límite, pero al parecer no, ya que este documento es importante y de fácil obtención.

Cabe destacar que cualquier persona puede acceder al sitio oficial del Gobierno de México y obtener el CURP de manera gratuita.

En conclusión: No se tiene fecha límite para obtener la impresión del CURP. Aunque llegue este trámite de manera biométrica no se establecerá un día, mes o año en particular para ya no descargar el documento.

El CURP Biométrico podría ser obligatorio en México a partir de 2025. Foto: Archivo / Infobae.

Para el caso del CURP biométrico, como su nombre lo dice, contará con estos datos específicos de las personas: tendrá el registro de las huellas dactilares, así como una fotografía del rostro de la persona y escaneo de los ojos para capturar el iris.

En el caso del CURP certificado, es el que ahora todos conocen y solicitan. Este, contiene una clave de 18 dígitos, los cuales, algunos son números y otros letras que están relacionados con las iniciales de los apellidos y nombres de la persona, así como su fecha de nacimiento.