Hombres G en CDMX: estas son las secciones del Estadio GNP Seguros donde no se ve nada por culpa de las torres

La banda española Hombres G vuelve a México (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Hombres G, conocidos por sus éxitos que marcaron a varias generaciones, han mantenido una relación especial con el público mexicano a lo largo de los años. En 2025 estarán de vuelta en suelo nacional con su gira Gracias, México Tour, un espectáculo construido exclusivamente para nuestro país.

La icónica banda española llegará tres importantes ciudades: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. En cada una de estas localidades, Hombres G se presentará en reconocidos estadios. En Guadalajara, el concierto se llevará a cabo en el Estadio 3 de Marzo; en Monterrey, los seguidores podrán disfrutar del espectáculo en el Estadio Banorte; y en la CDMX, el evento tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol.

La venta de boletos para el esperado regreso de la banda Hombres G a México comenzará el lunes 11 de noviembre. Los fanáticos podrán adquirir sus entradas a través de Ticketmaster, comenzando con la Gran Venta HSBC para tarjetas de crédito a las 2 de la tarde. Al día siguiente, el martes 12 de noviembre, la venta se abrirá para tarjetas de débito a partir de las 9 de la mañana. Finalmente, la venta general estará disponible el miércoles 13 de noviembre a las 2 de la tarde.

La expectativa por el regreso de la banda a México es alta, y se espera que los boletos se agoten rápidamente. Los seguidores de Hombres G están ansiosos por ver a la banda en acción y disfrutar de su música en un ambiente lleno de energía y nostalgia.

Ojo al comprar: las zonas donde estorban las torres

Este es el mapa oficial para Hombres G en el Estadio GNP Seguros (foto: Ticketmaster)

Según el mapa oficial para el concierto de Hombres G, las torres serán colocadas entre General B y las zonas de Platino, a la altura de la ZONA GNP, específicamente la sección 5 y 6.

Es importante que tengas en cuenta que algunas secciones de las gradas tendrán una vista limitada debido a estas torres, lo que se podría traducir en una experiencia no muy satisfactoria. Las zonas donde habrá más afectación por las torres son: ZONA GNP 7, 8, 9 y 10. Otras zonas que tendrán una vista limitada son: Naranja C: 25, 26, 27 y 28, Verde C: 19, 20, 21 y 22.

Las canciones más exitosas de Hombres G que podrían interpretar en su show en México

Hombres G anuncia fechas de concierto para México, Guadalajara y Monterrey en 2025 Créditos: @Ocesa_total

Hombres G, una de las bandas más icónicas del pop-rock español, tiene un amplio repertorio de éxitos que podrían interpretar en su próximo show en México. Entre las canciones más populares se encuentra Devuélveme a mi chica del álbum Hombres G (1985), un clásico que seguramente hará vibrar a la audiencia con su famoso estribillo.

Otro tema imperdible es Venezia también del álbum Hombres G, conocido por su pegajosa melodía y letras humorísticas. Te quiero del disco Estamos locos... ¿o qué? (1987) es otro hit entrañable que podría formar parte del setlist, destacándose por su romántica letra.

El ataque de las chicas cocodrilo del álbum La cagaste... Burt Lancaster (1986) seguramente elevará la energía del concierto con su ritmo contagioso. Canciones como Voy a pasármelo bien del álbum Agitar antes de usar (1988) y Temblando de Estamos locos... ¿o qué? son otros grandes temas que no pueden faltar, conocidos por sus memorables estribillos.

Con esta selección de éxitos, Hombres G probablemente ofrecerá un espectáculo inolvidable para sus fanáticos en México, reafirmando su legado en la música pop en español.