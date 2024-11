Habitantes del Edomex rescatan a un perrito de morir ahorcado; colgaba de una azotea | VIDEO

El can fue rescatado por civiles y organizaciones pro animal. |Crédito: X @ehiramhurtado

El maltrato animal es una de las acciones que más se busca erradicar en el país; sin embargo, pese a las acciones que se pongan en marcha, cientos de casos siguen dándose a conocer a través de las redes sociales, como fue el caso de un perro que colgaba de una azotea y, de no ser por una ciudadana, pudo haber muerto ahorcado.

En plataformas como X -antes llamada Twitter- o Instagram, se difundió un video donde se observa a un can de talla mediana y color claro colgando desde una azotea, el cual, al quedarse atorado, estuvo a punto de morir de no ser por una conductora que, al transitar por calles del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, hizo todo lo posible por rescatarlo y además, evitar que regresara al cuidado de las personas que, en teoría, estaban a cargo de su bienestar.

Con base a lo expuesto en las imágenes, el can no solo estuvo a punto de morir de la forma antes descrita, sino que además presentaba severos signos de desnutrición y abandono, por lo que la asociación Seres Libres intervino, dando a conocer que ‘Valiente’, como fue bautizado el can, estaba a salvo y bajo su cuidado.

Tanto testigos de los hechos como personal de la agrupación antes descrita pidieron a los dueños de la casa donde se encontraba el can, entregarlo; sin embargo, las personas a las que se les hizo tal petición argumentaron ser solo vecinos, por lo que, de inicio, no se podía ceder la custodia del animal.

Momentos después, se pidió la intervención de la Policía Municipal quienes, al ejercer presión, lograron que los activistas pudieran ingresar a modo de sacar al perro, el cual fue llevado de manera inmediata a una clínica veterinaria donde ya comenzó con un tratamiento a modo de recuperarse y, posteriormente, ser dado en adopción.

Transeúntes notaron que el can colgaba desde una azotea, por lo que fue rescatado de manera urgente. | Crédito: X @ehiramhurtado

Por estos hechos, además del diagnóstico médico de ‘Valiente’, el cual cuenta con daño renal y deshidratación severa, se interpondrá una denuncia por el delito de maltrato animal, mismo que está tipificado y puede ser castigado con hasta tres años de cárcel.

Para poder determinar la comisión del delito, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició con las investigaciones adecuadas a modo de deslindar responsabilidades, por lo que será en adelante cuando se den a conocer avances en este proceso.

Gobierno de Delfina Gómez va por penas para erradicar el delito

En mayo del presente año, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez adelantó que se prepara una reforma para procurar el bienestar animal, por lo que intervendrán los tres niveles de gobierno.

“Hoy encabecé la Primera Mesa de Trabajo de alto nivel “Construyendo el Bienestar Animal en el Estado de México: Por una Reforma Integral”. En coordinación con diversas autoridades de la entidad, vamos a trabajar para presentar una reforma que brinde protección a nuestros seres sintientes. #BienestarAnimal”, escribió la gobernadora en redes sociales el pasado 16 de mayo.

El objetivo de estas mesas de trabajo no es solo para erradicar el maltrato animal, sino que además se busca evitar que exista en la demarcación sobrepoblación de perros en las calles, al tiempo de promover un trato digno para toda la fauna.

Autoridades buscan darle un trato digno a las mascotas | crédito iStock

Para denunciar maltrato animal en México, puedes seguir estos pasos:

Reunir evidencia: Documenta el maltrato con fotos, videos u otros registros que puedan servir como prueba.

Llamar a las autoridades: Puedes contactar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) al 800 770 3372 si el caso involucra especies protegidas. En la Ciudad de México, puedes llamar a la Brigada de Vigilancia Animal al 080 o al 911.

Denuncia por escrito: Presenta una denuncia formal en la Fiscalía del estado correspondiente o ante el Ministerio Público. Incluye toda la evidencia recopilada.

Contacto con organizaciones: Acude a asociaciones protectoras de animales locales. Ellas pueden brindar apoyo y asesoría durante el proceso.

Plataformas digitales: Algunas ciudades ofrecen aplicaciones o portales web donde se pueden realizar denuncias de maltrato animal.