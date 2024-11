Pensión IMSS: qué hacer si no me depositan el pago del aguinaldo 2024

El Instituto Mexicano del Seguro Social comenzará a pagar los aguinaldos respectivos. Foto: Jovani Pérez.

La temporada de fin de año se caracteriza, entre otras cosas, por la llegada del pago de aguinaldos a los trabajadores, pero también los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciben ese dinero.

Durante el mes de noviembre, los pensionados del IMSS les es otorgado este dinero, el cual es adicional al que bimestralmente les otorga la institución, ya que la pensión es depositada bimestralmente.

Por ello, durante el mes de noviembre estarán recibiendo el pago de su pensión, el cual corresponde a los meses de noviembre y diciembre de este año.

De igual manera, recibirán otro monto económico extra en este mes, que corresponde al aguinaldo de este 2024.

Pero, qué pasa si este monto extra no es recibido por parte de alguna persona que sea pensionada del IMSS. Pueden haber distintos motivos, pero lejos de las circunstancias, aquí se detallan los pasos a seguir para solicitar el deposito correspondiente, en caso de que no se haya realizado en los tiempos acordados.

En el mes de noviembre, los pensionados recibirán este apoyo extra anual. Foto: Archivo Infobae.

No me han depositado el pago del aguinaldo de la pensión del IMSS este 2024

Si recibes esta pensión y aún no has recibido el pago del aguinaldo de 2024 es importante considerar estos puntos antes de solicitar ayuda al personal correspondiente para recibir el apoyo económico:

-Asegurarte que este mes de noviembre se recibirán dos depósitos: Uno de ellos es el pago que corresponde al bimestre de noviembre y diciembre y que comúnmente se realiza, además de que es el último de este año y el otro, y el otro será el aguinaldo que le tocará a todo beneficiario del IMSS.

-El depósito se recibe de manera automática en las respectivas cuentas de cada beneficiario, por lo que no es necesario hacer un trámite adicional para recibir el aguinaldo anual este 2024.

-Existe un tiempo límite, por lo que el pago podría tardar en realizarse durante el mes de noviembre, por lo que es necesario consultar las fechas establecidas de estos depósitos.

Antes de solicitar informes en caso de que no haya el pago correspondiente, es importante considerar algunos puntos. Foto: Captura de pantalla Tarjetón Digital IMSS.

Los pensionados que reciban este apoyo del IMSS y estén jubilados bajo el régimen LSS 73 por cesantía o vejez son los que tienen derecho, de acuerdo a las normas y reglamentos de la institución de salud, para recibir el aguinaldo 2024.

Para solicitar el aguinaldo, en caso de que no se haya depositado, los pensionados deben completar la “Solicitud de pago de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias”. Posteriormente, presentarla en una Unidad de Medicina Familiar o en la subdelegación correspondiente, en caso de que el depósito no se realice durante el mes de noviembre.

De acuerdo con la Ley del Seguro Social de 1973, el plazo máximo para solicitar el pago de la prestación es de un año.

El director del IMSS anunció que el registro de beneficiarios iniciará en cinco estados