Vasectomía GRATIS en Edomex: estos son los requisitos para obtener una

Este procedimiento no es invasivo, y es un método anticonceptivo irreversible (foto: Cortesía)

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo irreversible que se le practica a los hombres que ya no desean tener hijos; no es invasivo y sólo requiere anestesia local, y en el Estado de México se estará realizando de manera gratuita.

Al ser el tema de la Planificación Familiar una prioridad para el gobierno mexiquense, la Secretaría de Salud del Estado de México (ISEM) constantemente realiza campañas para que los interesados se sometan a este procedimiento, el cual se realiza en las unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin costo alguno.

Sólo debes acudir a tu centro de salud más cercano con tu curp y tu identificación oficial, con estas indicaciones preoperatorias:

Baño corporal normal y desayuno ligero. No es necesario el ayuno por el tipo de anestesia que se utiliza y el corto tiempo quirúrgico.

La tricotomía o eliminación del vello en el área quirúrgica (zona anterior del escroto) se debe realizar de preferencia en el domicilio y durante el baño.

Asistir acompañado por si se presenta cualquier molestia posterior al procedimiento, contar con alguien que lo ayude en su traslado.

Debe llevar consigo ropa interior ajustada o suspensorio para que después de la cirugía el escroto permanezca inmovilizado.

Al ser un método anticonceptivo permanente, la vasectomía sin bisturí también favorece el cuidado y salud de la mujer, previene embarazos no planificados, fomenta la paternidad responsable y permite una vida sexual plena. Tiene un 99 por ciento de efectividad.

Cada vez son más los hombres que deciden operarse para no tener hijos - crédito Reuters

Para mayor información acerca de estos procedimientos, los interesados pueden recibir asesoría telefónica por parte del Departamento de Salud Reproductiva del ISEM, en el número (722) 2 35 86 90, extensión 64659 y 64754.

¿Cómo se hace una vasectomía sin bisturí?

El objetivo de la vasectomía es impedir el paso de los espermatozoides por los conductos deferentes. Al no lograr su cometido, el cuerpo elimina los espermatozoides sin causar problemas de salud. Este procedimiento no causa disfunción eréctil (impotencia) y no disminuye el deseo sexual, como suele creerse.

Para realizarse, previa anestesia local, se hace un orificio muy pequeño para extraer los conductos por donde pasan los espermatozoides, éstos se separan y obstruyen para impedir el paso del esperma. La recuperación es rápida, sin embargo, se requiere de un breve descanso y ciertos cuidados. Después de la operación se requiere descanso por algunos días.

Para realizar estos servicios, el ISEM cuenta con médicos certificados por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la Secretaría de Salud federal, además, participa personal de Enfermería y Trabajo Social.

El método es seguro y se brinda a aquellos varones que han decidido culminar su etapa reproductiva, no requiere hospitalización y se efectúa mediante técnicas no invasivas, con una duración de aproximadamente 30 minutos, no interfiere en la vida sexual de las parejas y no altera el funcionamiento hormonal del hombre.